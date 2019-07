forzazzurri

(Di sabato 6 luglio 2019) SKY –perin uscita. Il puntoper. Grandi manovre in casa azzurra per cercare di dare a Carlo Ancelotti innesti di grande qualità. Il Napoli segue, ma nel frattempo sonda altre piste per non restare spiazzati qualora le concorrenti dovessero avere la meglio sull’ attaccante argentino. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sul suo sito internet. SKY –per“Il mercato degli attaccanti è più vivo che mai. Roma, Napoli e Juventus ed i loro obiettivi per il reparto avanzato, gli attori protagonisti tra approcci, sondaggi e interessi. …ma si guarda intorno e con Jorge ...

ForzAzzurri1926 : SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto - SiamoPartenopei : SKY - Il Napoli è scatenato, non solo Icardi: contatto con Mendes per un altro bomber! -