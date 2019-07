Sky Cinema Collection con le Risate all' Italiana Lunedi omaggio a Carlo Vanzina

Sabato 6 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Gotti - Il primo padrinoJohn Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Piccolo, grande AaronSteven Soderbergh racconta l'America della Grande Depressione in una pellicola con Adrien Brody. Il dodicenne Aaron reagisce con coraggio e ingegno alla difficile situazione ...

Venerdi 5 Luglio sui canali Sky Cinema HD : La rivalsa di una madre - Breaking in Gabrielle Union in un thriller dal regista di 'V per Vendetta'. Shaun deve liberare i figli, tenuti in ostaggio in una casa resa impenetrabile da un sofisticato sistema di sicurezza(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Borg McEnroeEstate...

Giovedi 4 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Jumanji 1969: Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah con un gioco da tavolo. Lancia i dadi e improvvisamente sparisce. L’amica non ha completato il gioco (regola fondamentale) e Alan è prigioniero di un sortilegio; si trova nella giungla di Jumanji. Ventisei anni dopo, per una simile alchimia, una combinazione di dadi, due ragazzi...

Mercoledi 3 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Truffatori in erbaAction-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Another Happy DayUn dramma familiare che ruota attorno a...

Martedi 2 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Tiramisu' Esordio alla regia di Fabio De Luigi con una commedia romantica, disincantata e divertente. Un informatore farmaceutico (De Luigi), sposato con una bellissima docente con il dono per la cucina (Vittoria Puccini), scopre per caso la ricetta che gli aprira' la porta...

Lunedi 1 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Venom Una cameriera e un autista progettano di rapire il figlio dei loro ricchissimi padroni di casa, ma il ragazzino entra per sbaglio in possesso di un serpente velenosissimo, il "Mamba"! Il rettile si aggira nell'appartamento facendo strage dei rapitori. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale...

Guida Tv Lunedì 1 Luglio - Venom su Sky Cinema - Pretty Woman su Rai 1 : Programmi tv di Lunedì 1 Luglio Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Pretty WomanRai 2 ore 21:20 Hawaii Five-0 8×05-06 1a Tv + 6×11 dalle 23:40 The Blacklist 5×01-02 1a Tv FreeRai 3 ore 21:20 Prima dell’alba – La RampaCanale 5 ore 21:40 Temptation IslandRete 4 ore 21:25 Quarta repubblicaItalia 1 ore 21:20 Death RaceLa7 ore 21:15 Il socioTv8 ore 21:25 Agente 007 – Dalla Russia con amoreNove ore 21:30 Uno ...

Domenica 30 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Alpha: Un'amicizia forte come la vita Emozionante storia di crescita ambientata nella Preistoria. Ferito e isolato dopo una battuta di caccia, il giovane Keda affrontera' le insidie della natura insieme a un lupo (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) BlackkklansmanColorado, anni Settanta. Ron Stallworth entra nel...

Sabato 29 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Sei ancora qui Thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l'Aldila', una ragazza viene minacciata da un fantasma (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Marigold HotelChe cosa hanno in comune una vedova...

Venerdi 28 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Jumanji - Benvenuti nella giunglaDwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d'incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame (SKY Cinema UNO SUPER HD ore 21.15/canale 301) 55 PassiHilary Swank e...

Giovedi 27 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Johnny English colpisce ancoraTerzo capitolo della divertente saga con Rowan Atkinson, Emma Thompson e Olga Kurylenko. L'impacciato agente segreto e' ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) L'uomo che uccise Don ChisciotteToby e'...

Mercoledi 26 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween Avventura ispirata ai libri per ragazzi di R.L. Stine con la partecipazione di Jack Black. Sonny e Sam trovano un antico libro e liberano Slappy, un malefico pupazzo che scatenera' il caos (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale...

Martedi 25 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Una festa esagerata Gennaro Parascandolo, geometra che tutti chiamano ingegnere, ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore eta'. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua terrazza sfacciata e affacciata sul mare. I preparativi fervono ma non tutti nel...

Lunedi 24 Giugno sui canali Sky Cinema HD : 211 - Rapina in corso Mike Chandler e' a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento. Ma la loro routine e' interrotta bruscamente da una rapina...