Sfreccia con una moto da cross a 104 Km h sulle acque del Lago di Como | Luca Colombo

(Di sabato 6 luglio 2019) Il pilota milaneseha conquistato oggi il nuovo primato mondiale di velocità sull’acqua dolce con 104 Km/h. Il record da battere, precedentemente detenuto dell’australiano Robbie Maddison, era di 93,3 Km/h. Partito alle 10.00 da Gravedona, dopo una breve rincorsa sulla spiaggia per prendere la velocità necessaria a planare sull’acqua,è giunto al Lido di Dongo dopo 2’ 43” minuti di “navigazione”. Ecco i “numeri” dell’impresa: velocità massima raggiunta 104 km/h (pari a nodi 56,15) ovvero più di 28 metri al secondo. Durante la sua performanceha dovuto affrontare un singolare imprevisto: poco dopo aver raggiunto la velocità massima un’onda ha causato l’apertura del sistema autogonfiabile che avrebbe dovuto attivarsi solo in caso di perdita di potenza per evitare alladi inabissarsi nel. Il pilota milanese è riuscito però a gestire con grande abilità ...

