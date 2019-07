Scontro Barbara De Santi – Deianira | “Dinosaura | con te galleggio”

gossipetv

(Di domenica 7 luglio 2019)Derisponde aMarzano: ecco come si è difesa dalle dure critiche alla sua ultima fotodeha deciso di rispondere all’attacco diMarzano di qualche giorno fa: aveva criticato la sua foto definendola inadatta per una donna della sua età.è stata in silenzio, fino a quando … L'articoloDe: “Dinosaura, con te galleggio” proviene da Gossip e Tv.

