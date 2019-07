Scherma | Arianna Errigo all’attacco | invita un’istanza alla Giunta del Coni

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019)torna all’attacco e, tramite il suo avvocato Cesare Di Cintio, ha inviato un’istanzadel. La schermitrice hato a spiegare quali sono i criteri di selezione che impediscono agli atleti di partecipare alle gare di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in due specialità. La monzese, infatti, si era vista negare la possibilità di puntare al doppio pass a cinque cerchi nel fioretto e nella sciabola, la Federvuole che l’atleta si concentri esclusivamente sull’arma dolce in cui è già stata Campionessa del Mondo. Il Tas, a cuisi era rivolta qualche settimana fa, si era dichiarato incompetente in materia e dunque l’azzurra ha deciso di seguire questa nuova strada. Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

DarioBuzzoni : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA ?? Il TAS respinge il ricorso di @aryerri contro @Federscherma in merito al 'niet' della federazione sul dop… - usatoscherma : RT @quiprato: ?? La campionessa mondiale e oro olimpico Arianna Errigo sceglie Prato per abito e fedi nuziali e a ottobre sarà madrina della… - quiprato : ?? La campionessa mondiale e oro olimpico Arianna Errigo sceglie Prato per abito e fedi nuziali e a ottobre sarà mad… -