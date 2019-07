optimaitalia

(Di sabato 6 luglio 2019) Sarà subito una soluzione agile equella rappresentata dal. A dichiararlo è il fondatore e CEO dell'azienda cinese Ren. Certo l'oste affermerà sempre che il suo vino è il migliore di tutti ma intanto, in questa fase di pre-rilascio, dichiarazioni specifiche sulla bontà dell'esperienza software non possono di certo passare in secondo piano. Nella giornata di ieri, sulle pagine di OM, è stato segnalato come una più che probabile anteprima delavrà il via per gli sviluppatori dal 9 all'11 agosto, nel'occasione di un convegno mondiale per gli sviluppatori appunto di scena in Cina. L'appuntamento fra circa un mese ci fa comprendere come l'OS sia già pronto per la sua sperimentazione approfondita. Quest'ultima, sempre secondo il CEOmostrerebbe i suoi punti di forza anche nei confronti die ...

