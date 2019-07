Salvini si allea anche con la Croazia per i pattugliamenti

Salvini a Anm : non ho nemici ma alleati : 11.35 "Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese.E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito". Questa la risposta del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Anm che ha criticato le accuse da lui rivolte ai magistrati sul caso Sea Watch3.

Lega-Cinque Stelle - strappo su Ilva e Autostrade I sospetti di Salvini sulla assenza dell’alleato : Di Maio: «Su Autostrade useremo il pugno duro». Salvini sospetta che il leader dei 5 Stelle non abbia partecipato al Cdm per evitare di votare il disegno di legge sul bilancio

Marco Travaglio - delirio massimo contro Matteo Salvini : "Le prove dell'alleanza Lega-Pd" : Il delirio più spinto, quello vergato da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di martedì 18 giugno. Il direttore ultra-grillino, in sintesi, contro Matteo Salvini non sa davvero più cosa inventarsi. Dunque si gioca la carta della fantomatica alleanza Lega-Pd. Già, la Lega con il Pd. "Ma se il Pd, fi

Salvini cerca l’alleanza con gli Usa e si prepara allo scontro con Bruxelles : “Taglieremo le tasse” : La visita americana farà sicuramente bene alla carriera politica di Matteo Salvini, ma le sue parole contro «l’asse Berlino-Parigi» non serviranno a migliorare i rapporti dell’Italia dentro l’Unione europea. In un momento così delicato, con la mannaia della procedura d’infrazione, la Brexit che vede Donald Trump tra i sostenitori più entusiasti e l...

Salvini : “L’Italia è il più solido e coerente alleato degli Usa. La Russia? Non bisogna allontanarla” : «Con l’amministrazione Usa abbiamo una visione comune su Iran, Libia, Medioriente, diritto di Israele ad esistere, Venezuela, e verso la pre-potenza cinese verso l’Europa e l’Africa. In questo quadro, mentre altri Paesi europei hanno scelto una strada diversa, l’Italia è il più solido e coerente alleato degli Usa». Lo ha detto il vice premier Matte...

Prove alleanza Salvini-Di Maio : si va avanti - evitare infrazione. Ma resta la distanza con Conte : Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'alleanza fra i due ministri e accorciare la distanza dal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di infrazione. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo". Aut aut che avrebbe ...

Prove alleanza Salvini-Di Maio : si va avanti - evitare infrazione. Ma resta distanza con Conte : Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'alleanza fra i due ministri e accorciare la distanza dal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di infrazione. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo". Aut aut che avrebbe ...

Matteo Salvini - la frase sulle foto con Silvio Berlusconi che spiega la sua alleanza con Luigi Di Maio : Matteo Salvini non è solo il leader indiscusso della Lega, ma anche della comunicazione politica. E per esserlo il ministro dell'Interno fa conto su molti trucchi del mestiere: "Quando mi vedo nelle foto con gli altri leader del centrodestra, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mi sembro vecchio

Gli 83 grillini che sono i migliori alleati di Salvini. Manovre in Parlamento : il possibile nuovo governo : I 5 stellesaranno i migliori alleati di Matteo Salvini. Pur di non andare a elezioni anticipate che per i grillini sarebbe un disastro, sono disposti a tutto. La classe dirigente pentastellata, infatti, vuole tenersi il più possibile la poltrona e se si andasse al voto, sarebbe spazzata via dalla re

De Magistris chiede al M5s di rompere con Salvini e allearsi con lui : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, invita M5s a rompere il contratto di governo con la Lega e ad allearsi con il suo movimento civico. "Non vi chiudete, ritornate al civismo. Pensate alla possibilità di far nascere coalizioni civiche locali e poi magari anche nazionali. Io sono pronto a impegnarmi per un vero schieramento di rottura", dice de Magistris al 'Fatto quotidiano'. Il sindaco poi richiama una sua sintonia con Roberto Fico ...

Salvini "tradito" da Orban e Seehofer. "Con lui no alleanze" : C’è stato il tempo dei sorrisi e delle strette di mano, ma adesso, dopo il voto, per Horst Seehofer e Viktor Orban fare accordi con Matteo Salvini “non è più possibile”. Il ministro dell’interno tedesco, esponente della Csu bavarese e quindi tra i pezzi forti del Ppe, boccia l’alleanza sovranista in Europa, lanciata dal leader del Carroccio che vorrebbe vedere unite Lega, l’AfD di Joerg ...

L'Italia è sola in Ue - anche gli alleati di Salvini non ci faranno sconti : In politica non esiste un’ultima trincea. Le battaglie non si perdono mai del tutto e per sempre. Una volta superato lo shock per la vittoria di Matteo Salvini e della Lega (un partito che a ogni tornata elettorale ha visto crescere il suo consenso in progressione geometrica) dobbiamo considerare con la necessaria freddezza il risultato del 26 maggio.Di acqua nel bicchiere ne è rimasta poca, ma un paio di dita stanno ancora ...

Quinta proiezione Tecnè : la Lega allunga al 33 - 1% - Pd 21 - 8% - M5s 19 - 1% | Forza Italia 8 - 9% - FdI 6 - 2% - +Europa 3 - 6% | Salvini bacia il rosario : "Ora si cambia in Europa - non regoliamo i conti con gli alleati" : Con un campione del 34% le proiezioni Tecnè per Mediaset vedono salire ancora la Lega. Il Partito Democratico stacca di due punti il M5s che crolla sotto il 20%. +Europa tenta di superare lo sbarramento, fuori la Sinistra

Salvini accusa gli alleati di rallentare la lotta alla Camorra : “Il decreto Sicurezza bis è pronto. Mi sarebbe piaciuto approvarlo stasera ma qualcun altro ha preferito rimandare... Vorrà dire che la lotta alla Camorra aspetterà qualche giorno”. Così il ministro degli Interni Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti alla fine della cerimonia per la strage di Capaci, a Palermo.Le parole di Salvini suonano come un’accusa agli alleati di governo, dopo che ieri ...