SALDI ESTIVI 2019 Oggi al via anche a Roma e Milano | i timori di Confimprese

SALDI ESTIVI 2019 - al via il 6 luglio in tutta Italia : prevista spesa media di 270 euro a famiglia : Partono oggi, sabato 6 luglio, i Saldi estivi. Dopo l’anticipo di Campania, Basilicata e Sicilia, dove le vendite di fine stagione sono iniziate tra il 29 giugno ed il 2 luglio, gli sconti sono ufficialmente iniziati in tutte le regioni, facendo registrare un interesse record. Oltre 14,6 milioni di Italiani, il 33% dei consumatori maggiorenni, ha infatti già deciso di approfittare dell’occasione per una spesa media di 270 euro a famiglia, ...

SALDI ESTIVI 2019 AL VIA/ Quanto spenderemo a testa? Fra le 65 e le 100 euro : SALDI ESTIVI 2019 al via. In tutte le regioni d'Italia cominceranno oggi i ribassi ESTIVI: centri commerciali e grandi città presi d'assalto

Il retail spera nei SALDI ESTIVI per salvare i conti : Una spesa che in media sfiorerà i 230 euro per nucleo familiare oppure 100 euro a persona. Sono questi i budget con gli italiani si preparano ad affrontare i...

SALDI ESTIVI 2019 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Informazioni, sconti e consigli per affrontare lo shopping più conveniente dell’anno e rinnovare il guardaroba

SALDI ESTIVI : il 6 luglio partiranno in molte regioni tra cui Lombardia - Piemonte e Lazio : I Saldi estivi 2019 cominceranno fra pochi giorni in gran parte delle regioni italiane anche se alcune di esse hanno esordito con un po' di anticipo, nella speranza di limitare i danni delle vendite non troppo entusiasmanti dei mesi di maggio e di giugno. La Confcommercio ha stimato che quest'anno sarà di circa 100 euro la spesa pro capite dedicata agli sconti del mese di luglio ed essa porterà ad un valore di affari complessivo pari a circa 3,5 ...

Inizio SALDI ESTIVI 2019 : date - calendario regioni e quando iniziano : Inizio saldi estivi 2019: date, calendario regioni e quando iniziano Finalmente i saldi estivi 2019 sono alle porte. A breve da nord a sud, da est ad ovest ci saranno grandi sconti non solo nei negozi veri e propri ma anche in quelli online. Un’occasione d’oro per acquistare oggetti di qualità ad un prezzo davvero vantaggioso. Come di consueto, la data d’Inizio non è uguale per tutte le regioni ma vediamo insieme il ...

SALDI ESTIVI - attenzione alle fregature : ecco i consigli “anti-bidone” per i consumatori : Le associazioni dei consumatori hanno fornito anche quest’anno il consueto vademecum per chi acquista a saldo. ecco le semplici regole per fare buoni acquisti, i consigli “anti-bidone” dell’Unione Nazionale consumatori: 1) Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non e’ vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante e’ obbligato a sostituire ...

SALDI ESTIVI al via in campania : lunedì in Sicilia : Saldi estivi ai nastri di partenza da oggi in campania, lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 nelle altre regioni

Valve si scusa per le incomprensioni sul gioco dei SALDI estivi : Valve ha fatto un passo indietro riguardo il famigerato gioco dei saldi estivi di Steam che ha generato tante polemiche tra sviluppatori e pubblico.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net infatti, il gioco Steam Grand Prix doveva essere un semplice escamotage per permettere di accumulare punti da poter spendere durante gli acquisti nei saldi, ma nella realtà dei fatti si è rivelato un'idea macchinosa e poco chiara che non ha fatto altro che ...

Quando iniziano i SALDI estivi? : L’appuntamento estivo più atteso da chi è a caccia di affari è finalmente alle porte: i saldi estivi 2019 stanno per essere inaugurati e, complici le alte temperature arrivate decisamente in ritardo quest’anno, il necessario cambio d’armadio potrà essere effettuato in concomitanza con l’acquisto dei propri capi preferiti in offerta. C’è chi probabilmente si è già messo di buona volontà a compilare la propria lista ...

SALDI ESTIVI 2019 anticipati : dove e calendario date/ "Speriamo in ripresa vendite" : Saldi estivi 2019 anticipati, dove cominciano il 1 luglio e calendario date. Effetto meteo aiuta le vendite: "Speriamo in ripresa".

