Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 6 Luglio 2019

Sabato 6 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Gotti - Il primo padrinoJohn Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Piccolo, grande AaronSteven Soderbergh racconta l'America della Grande Depressione in una pellicola con Adrien Brody. Il dodicenne Aaron reagisce con coraggio e ingegno alla difficile situazione ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 29 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 29 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 29 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Sei ancora qui Thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l'Aldila', una ragazza viene minacciata da un fantasma (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Marigold HotelChe cosa hanno in comune una vedova...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 22 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 22 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 22 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Hunter Killer - Caccia negli abissi Action bellico con Gerard Butler e Gary Oldman. Il capitano di un sottomarino americano deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Will Hunting - Genio ribelleDue Oscar al commovente capolavoro di Gus Van Sant, impreziosito da un brillante cast. Matt Damon, un genio della matematica, conduce una vita allo sbando. Sara'...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 15 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 15 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Searching John Cho in un thiller sperimentale che si svolge sugli schermi dei computer. Un genitore disperato cerca indizi nella vita social della figlia, misteriosamente scomparsa (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Morto tra una settimana.. O ti ridiamo i soldiBlack comedy in stile british con...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 8 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 8 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato 8 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Tomb Raider Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Third PersonMichael e' un premio Pulitzer, alle prese con un nuovo libro che non trova la strada. Da tempo non e' piu' lo scrittore duro, vero e folgorante dell'esordio. C'e' stato un grande dolore nella sua vita, ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 1 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 1 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato 1 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Benedetta folliaGuglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di Guglielmo nonostante il suo aspetto...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 25 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 25 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 25 Maggio sui canali Sky Cinema HD : The Equalizer 2 - Senza perdonoRobert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene pero' attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. (SKY Cinema UNO HD ore ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 18 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...