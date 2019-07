Roma Rafforzamento ruolo e funzioni degli assistenti sociali

laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2019) Glisono il perno su cui è organizzata l’erogazione dei servizi socio – assistenziali per i cittadini. E’

Roma : Campidoglio, siglato accordo con sindacati per rafforzamento ruolo e funzioni degli assistenti sociali. Previsto pi… - StefanoGavi : RT @Roma: Campidoglio, siglato accordo con sindacati per rafforzamento ruolo e funzioni degli assistenti sociali. Previsto piano assunzioni… - Stefano47510568 : RT @Roma: Campidoglio, siglato accordo con sindacati per rafforzamento ruolo e funzioni degli assistenti sociali. Previsto piano assunzioni… -