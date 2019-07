Roma prende Pau Lopez | Ceballos intrigo Milan

Francesco Totti fa il Romantico con Ilary ma lei lo prende in giro : Di certo il buonumore non manca in casa Totti. Le loro vacanze alle Baleari si sono concluse tra dediche d’amore e filmati divertenti. Francesco ha postato uno scatto dolcissimo abbracciato alla moglie: “Guardami le spalle”, ha scritto. Ilary Blasi, per tutta risposta, ha approfittato della sua fiducia per uno bello scherzetto: mentre il marito era distratto l’ha colpito con un gavettone.

Roma chiama Cuba - Bollani : io e Valdés ci sorprenderemo : Roma chiama Cuba: il 22 luglio alle Terme di Caracalla Stefano Bollani incontrerà la star del jazz Cubano Chucho Valdés (6 Grammy Awards e 3 Latin Grammy Awards, figlio del grande pianista Bebo Valdés) in una attesissima serata all'insegna dell'improvvisazione "Piano a Piano". I due grandi pianisti e compositori si sono già esibiti insieme al Gran Teatro dell'Avana nel giugno 2018: "Quello che è successo già a Cuba è che ci siamo scelti dei ...

Roma - la metro è bloccata per sciopero e qualcuno non la prende bene. Ecco come hanno reagito i pendolari : La metro di Roma martedì mattina era bloccata a causa di uno sciopero, alla fermata San Giovanni i passeggeri erano bloccati in un limbo che ha fatto saltare i nervi a qualcuno: le persone non potevano andare nella direzione desiderata in quanto i treni erano già fermi e nemmeno in quella opposta (nonostante fossero previsti ancora due convogli) perché i tornelli erano bloccati. L'articolo Roma, la metro è bloccata per sciopero e qualcuno non ...

Ufc - sorprendente ko per Alessio Di Chirico : il fighter Romano domina Holland ma il verdetto lascia tutti di stucco : Nonostante l’ottima prestazione e i duri colpi inflitti a Kevin Holland, i giudici premiano quest’ultimo all’unanimità, scatenando la polemica Un verdetto sorprendente, una sconfitta davvero immeritata per Alessio Di Chirico a Greenville, dove il fighter romano rientrava sul ring a distanza di quasi un anno per tornare in alto nel ranking dei Medi Ufc. Nonostante una prestazione gagliarda e i durissimi colpi inferti ...

Europei Under 21 - la Romania sorprende la Croazia : finisce 4-1 : E’ appena andato in archivio il primo match del Gruppo C valido per gli Europei Under 21, sorpresa nel primo match di oggi con la Romania che ha vinto contro la Croazia. finisce sul risultato di 4-1, inizia male l’avventura della Croazia che adesso rischia grosso in vista dei prossimi match. La partita sembra indirizzarsi già dai primi match, la Romania si porta subito in doppio vantaggio dopo appena 14 minuti con le reti di ...

Roma – Conferenza stampa Totti - l’annuncio è schietto : “mi dimetto! Non è stata colpa mia prendere questa decisione” : Francesco Totti annuncia l’addio alla Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso in Conferenza stampa al Coni E’ arrivato il momento tanto aspettato: alla Sala d’Onore del Coni, Francesco Totti ha annunciato il suo addio alla Roma. L’ex capitano giallorosso senza troppi giri di parole ha ammesso di aver deciso di dimettersi dal suo ruolo nella Roma: “ringrazio il presidente Malagò per avermi dato ...

Roma - movida violenta : prende l'auto e investe 4 ragazzi - un altro giovane accoltellato : Ha investito con l'auto un gruppo di giovani nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a Roma, ferendone quattro. Soccorsi, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, due in particolare sarebbero gravi. movida violenta a Roma la scorsa notte con due distinti casi ora la vaglio delle autorità.L'investimento da parte di un ragazzo di un gruppo di coetanei rivali, pare dopo una lite, è avvenuto in viale di Val Fiorita. Alla ...

Roma - Zeman boom : “lì sono abituati alle fronde. De Rossi? Prendeva 4.5 anche dai suoi amici giornalisti” : L’allenatore boemo ha parlato della sua esperienza alla Roma, soffermandosi anche sul caso De Rossi Il caos scoppiato a Roma intorno a Daniele De Rossi non si placa, nemmeno dopo le parole dell’ormai ex capitano giallorosso che ha annunciato di voler querelare i giornalisti che della Repubblica che hanno pubblicato l’inchiesta. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Per rimanere sul tema, il quotidiano Romano ha intervistato ...

Caos De Rossi - la Roma prende le distanze dalle rivelazioni di Repubblica : sorpreso anche Monchi : Il club giallorosso ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale sul proprio sito per smentire la ricostruzione fatta oggi da Repubblica La Roma non ci sta, il club giallorosso è intervenuto ufficialmente per smentire le presunte liti interne rivelate da Repubblica sull’edizione odierna del proprio giornale cartaceo. LaPresse/Alfredo Falcone La società ha pubblicata una nota sul proprio sito, sottolineando come non ci sia nulla di ...

Internazionali d’Italia – Pliskova sorprendente dopo la vittoria : “il ricordo più bello di Roma? Cristiano Ronaldo” : Karolina Pliskova, la vittoria al Foro Italico di Roma ed il ricordo speciale che si porta a casa dalla Capitale italiana E’ Karolina Pliskova la nuova regina di Roma: la tennista ceca, da oggi numero 2 del Ranking Mondiale, si è aggiudicata ieri la vittoria degli Internazionali d’Italia, battendo in finale la britannica Konta in due set. Una fortissima emozione per Karolina Pliskova: “mi sembra un miracolo. È fantastico, ...

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

La Roma ha battuto la Juve 2-0 e riprende il Milan al quinto posto : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovrà giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

LIVE Berrettini-Pouille 0-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : si riprende nella Città Eterna! A breve l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una gaffe nella gaffe : “Roma è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio Crozza, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, ha preso in giro una gaffe del consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook una foto della riapertura della stazione della metropolitana Spagna, a Roma. Peccato che la foto fosse di una stazione metro di Milano. ...