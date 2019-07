Roma | neonata trovata morto nel Tevere | corpo nascosto nella vegetazione

Neonata di 3 mesi muore in casa a Roma : accertamenti del medico legale : Una Neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa a Roma . L'allarme è scattato questa mattina in via Muzio Scevola, a Roma . A chiamare i soccorsi sono stati i genitori...

Roma - neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori : Una neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa in via Muzio Scevola, a Roma. A dare l’Allarme sono stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh, che hanno prima chiamato i soccorsi e poi dichiarato agli agenti di polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia scientifica e il medico legale che stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire le cause della ...