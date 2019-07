Roma | De Rossi pronto al ritiro | Mancini lo aspetta in Nazionale

Calciomercato Roma - è fatta per l’arrivo di Pau Lopez : sarà il portiere più costoso della storia per i giallorossi : Il portiere spagnolo firmerà un contratto quinquennale dopo le visite mediche, in programma lunedì a Roma Nuovo arrivo in casa Roma, il nuovo direttore sportivo Petrachi ha piazzato il primo colpo subito dopo la conferenza stampa di presentazione. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di Pau Lopez, portiere del Real Betis che si trasferisce in Italia a titolo definitivo, dietro il pagamento di 20 milioni di euro più 7.5 derivanti dalla rinuncia ...

Roma - Spinazzola : “Sempre simpatizzato per i giallorossi”. Ora l’affondo per Barella : Spinazzola Roma- Roma scatenata sul fronte mercato. Come noto, il club capitolino ha chiuso con la Juventus l’affare Spinazzola-Pellegrini. 29,5 milioni il costo del cartellino dell’ex Atalante, 22 milioni il ricavato fatto dall’addio del terzino sinistro, quest’anno in forza al Cagliari. Detto questo, i giallorossi sarebbero pronti a mettere le mani anche su Barella. Il […] L'articolo Roma, Spinazzola: ...

Calciomercato Roma : i giallorossi insistono per Pau Lopez e Bartra - ma il Betis spara alto : Non solo mercato in uscita per la Roma, che deve per forza di cose sostituire tutti quei calciatori ormai ceduti o in odore di cessione. Tra questi, servono un portiere e un difensore viste le quasi certe partenze di Olsen e Manolas. L’obiettivo è regalare a Fonseca Pau Lopez e Marc Bartra. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Marca‘, il Betis Siviglia spara molto alto per i cartellini dei due calciatori. Petrachi ...

MANOLAS-NAPOLI E DIAWARA-Roma : CI SIAMO/ Tifosi giallorossi furiosi sui social : Manolas al Napoli e Diawara alla Roma, affare in definizione: il centrale difensivo guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione, le ultime notizie.

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

Roma - la ‘vendetta’ di De Rossi : resta in Serie A - valutate diverse offerte : Dopo il burrascoso addio dalla Roma, Daniele De Rossi sceglie di restare in Serie A: il centrocampista sta valutando diverse offerte dal massimo campionato italiano A Roma gli addii sono sempre complicati. Lo è stato quello di Totti, ‘costretto’ a ritirarsi da giocatore e ad abbandonare la squadra da dirigente (di sua volontà questa voltà), così come lo è stato anche quello di De Rossi messo alla porta nonostante la volontà di ...

Roma - le ammissioni di mamma Zaniolo : “Nicolò rimane in giallorosso. De Rossi? Quando mi rapinarono…” : La madre del giocatore della Roma ha parlato della situazione del figlio, rivelando alcuni retroscena relativi alla scorsa stagione Il futuro di Nicolò Zaniolo è alla Roma, parola di Francesca Costa, mamma del giocatore giallorosso e della Nazionale italiana. Intervenuta ai microfoni di ReteSport, la madre del giovane centrocampista ha espresso il proprio punto di vista sul figlio, sottolineando come la sua volontà sia quella di rimanere ...

Indiscrezioni da Roma : l'Inter avrebbe offerto nuovamente Icardi ai giallorossi : Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino nel 2019 ha fatto parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni. Non è un caso, infatti, che lo score in quest'anno solare reciti solo due reti messe a segno, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. La rottura con i tifosi sembra essere netta e la prova lampante sono i fischi ...

DIRETTA/ Roma Inter Under 17 - risultato finale 1-3 - : triplo Esposito - giallorossi ko : DIRETTA Roma Inter Under 17: streaming video tv e risultato live della partita valevole come finale Scudetto Under 17, oggi 20 giugno 2019.

Lazio-Roma - 12 tifosi giallorossi denunciati e sottoposti a Daspo : La Digos ha denunciato 12 tifosi ultras della Roma appartenente ai gruppi ultras dei “Fedayn” e “Magliana” in relazione al derby capitolino Lazio/Roma, valevole per il campionato di serie A Tim, della stagione calcistica 2018/2019, disputatosi presso lo Stadio Olimpico di Roma in data 02.03.2019. Nello specifico gli ultras romanisti denominati gruppo “Roma” che abitualmente sono situati nella parte bassa ...

Da Roma : “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” : Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri”. La Roma in pieno caos e con le casse non proprio floride, dopo il fallimento della passata stagione culminata, ricordiamolo, con un vero e proprio putiferio scatenato dall’ inchiesta di Repubblica. Non ultimo l’ addio di Francesco ...

Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio : ecco l’avversaria dei giallorossi : La Roma sfiderà la vincente del match tra Debrecen e Kukesi nel secondo preliminare di Europa League Si sono tenuti oggi i sorteggi del secondo preliminare di Europa League. Per quanto riguarda le squadre italiane, in campo scenderà la Roma, il 25 luglio e l’1 agosto, rispettivamente per le gare d’andata e di ritorno. Il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che la Roma sfiderà la vincente del match tra Decebren (Ungheria) e FK ...

Roma - Cicchitto : “Alle pessime notizie su Totti e De Rossi se ne aggiunge un’altra” : Fabrizio Cicchitto presidente di Riformismo e Libertà ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, ha detto la sua sulle ultime vicende in casa Roma, commentando amaramente: “Alle pessime notizie riguardanti l’espulsione dalla società di Totti e di De Rossi, il presidente Pallotta ne aggiunge un’altra davvero ferale e cioè che non ha intenzione di vendere la società: con Pallotta e Baldissoni fino alla morte, che ...

La Roma non trova pace : dopo De Rossi saluta anche Totti : Roma – Che l’estate della Roma non sarebbe stata semplice lo si era evinto da diverso tempo. Più meno da quando Cristian Romero di testa batteva Mirante al 91esimo di Genoa-Roma, ponendo una pesante sentenza sulla partecipazione alla successiva Champions dei gialloRossi. Ma da non prendere parte alla manifestazione più prestigiosa d’Europa, alle guerre intestine in seno a Trigoria (e dintorni) di acqua sotto i ponti ce ne ...