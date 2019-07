Roma | bambino morto nel Tevere vicino al Ponte di Mezzocammino

Pediatria - Roma : il delfino Denny al Bambino Gesù per i bimbi con il diabete : E’ stato un pomeriggio di festa all’ospedale Bambino Gesù di Roma quello di oggi interamente dedicato a tutti i bambini con diabete e alle loro famiglie. Nella sede di San Paolo è entrato un delfino come ‘ambasciatore’ per riaccendere la speranza dei bambini costretti a convivere con questa malattia. L’iniziativa, ideata da Monica Priore, atleta e diabetica di tipo 1, nasce dal suo ultimo libro ‘Il Grande ...

Tragedia in un asilo nido di Roma : muore bambino di dieci mesi : Il piccolo, secondo quanto riferito dalla madre, non soffriva di nessuna patologia. La terribile scoperta quando le educatrici sono andate a svegliarlo dopo il riposino

Tragedia in un asilo nido di Roma : muore nel sonno bambino di un anno : Il piccolo, secondo quanto riferito dalla madre, non soffriva di nessuna patologia. La terribile scoperta quando le educatrici sono andate a svegliarlo dopo il riposino

Roma - bambino di un anno morto nel sonno in un asilo privato : Stava dormendo, quando le maestre hanno provato a svegliarlo per il pranzo. Ma il piccolo di un anno non respirava né dava segni di vita. Allora hanno chiamato il 118, ma il bimbo era morto nel sonno. È successo in un asilo privato a Roma, nel quartiere Appio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Piazza Dante. Allertati subito i soccorsi le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo ...