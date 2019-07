Rocco Siffredi chi? Ecco l' uomo che lo ha più lungo al mondo | 58 centimetri

Mai visto il figlio di Rocco Siffredi? Tano - 19 anni - diventa modello. Il suo debutto in passerella : Passo sicuro, sguardo irresistibile e sorrisetto compiaciuto, il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha debuttato a Pitti Uomo come modello nella sfilata di MSGM, il marchio disegnato da Massimo Giorgetti che ha sfilato al Mandela Forum. La notizia, non diffusa ufficialmente, si è sparsa a macchia d’olio dopo poche ore sul web. Leonardo Tano, figlio del celebre pornostar e di Rosa Caracciolo, ha interpretato il water style di MSGM, ...

ILONA STALLER - Rocco Siffredi E AIDA NIZAR/ 'Sei stata con lui e sai cosa ha...' : ILONA STALLER querela ROCCO SIFFREDI. Cicciolina accusa il divo dei film hard di aver parlato male di lei, rivelando dettagli importanti su...

Ilona Staller querela Rocco Siffredi/ 'Chiesto un risarcimento di 500 mila euro' : Ilona Staller querela Rocco Siffredi dopo le dichiarazioni fatte a Live non è la d'Urso. 'Chiesti 500 mila euro di risarcimento'

Cicciolina vuole 500mila euro di risarcimento! Ilona Staller querela Rocco Siffredi : Finisce in tribunale lo scontro tra Ilona Staller e Rocco Siffredi, l'avvocato di Cicciolina ha fatto sapere che verranno chiesti 500mila euro di risarcimento, è stata Cicciolina a querelare l’attore in seguito alle offese fatte sul suo conto. Il conflitto tra i due ha avuto inizio quando Rocco rivelò alcuni dettagli relativi Ilona : “Puzza di latte di capra ed è tirchia”, aveva detto lui in alcune interviste scatenando l’ira furibonda di ...

Flavia Vento contro Rocco Siffredi : “Sei Satana - ti giudicherà Dio” : “Come fai a parlare di amore con tua moglie quando dici di essere religioso, e poi vai a letto con altre donne? Il sesso è un atto d’amore per procreare, il sesso per puro piacere è diabolico”. Ospite di Live – Non è la D’Urso, Flavia Vento si è scagliata contro Rocco Siffredi criticandolo duramente per il suo rapporto con il sesso. Lei che sempre a Barbara D’Urso aveva rivelato con orgoglio di essere casta da oltre tre ...

Flavia Vento condanna Rocco Siffredi : Sei Satana - ti giudicherà Dio : Siparietto tra sacro e profano a “Live - Non è la d’Urso”: la showgirl rimprovera al pornodivo che “fare sesso per puro piacere è diabolico”Flavia Vento ha abbracciato da tempo la purezza del corpo e dello spirito. E non ha mancato di farlo notare a Rocco Siffredi nel corso dell’ultima puntata di Live - Non è la d’Urso. La showgirl, dopo aver tentato la carriera televisiva, ha evidentemente capito che la sua strada è un’altra: da sex symbol e ...

Rocco Siffredi contro Cicciolina : “Non è una vera pornostar” : Rocco Siffredi è stato ospite di “Live – Non è la d’Urso“, dove ha partecipato all'”uno contro tutti” ma soprattutto si è scagliato contro Ilona Staller in arte Cicciolina: “L’ho conosciuta quando lei era appena stata eletta in Parlamento e stava girando i suoi ultimi film. Era molto fredda e non la considero una vera pornostar“, ha detto Siffredi. Poi ha aggiunto: “Devo chiederle scusa ...

Aida è una milf top! Rocco Siffredi fa impazzire Nizar : Atmosfera piccante a "Live-Non è la D'Urso" quando arriva in studio Rocco Siffredi che riesce con la sua simpatia, ad avere tutte le preferenze. Arriva poi il momento attesissimo, la sfera con Aida Nizar, la spagnola ex Grande Fratello che parte subito in quarta cercando di attaccare Rocco. “Ti piace Aida?” , chiede Barbara d’Urso. E lui: “E’ una bella donna, una milf top”. --Ma subito il discorso si sposta sul fatto che Aida non crede che i ...

Il patto di Eva Henger! Promisi alla moglie di Rocco Siffredi che non avrei lavorato con lui : Ospite di Live-Non è la d'Urso, Rocco Siffredi ha avuto modo di confrontarsi con alcuni ospiti tra i quali c'era anche Eva Henger, che ha confessato di non aver lavorato con lui per un patto stretto con la moglie dell'attore. La ex attrice a luci rosse ha speso commenti positivi nei confronti di Siffredi e si è lasciata andare ad una confessione riguardante i suoi rapporti con Rozsa Tassi, anche lei ex protagonista del mondo porno. --Le due ...

Rocco Siffredi show a “Non è la D’Urso” : «Prendo il viagra per calmarmi» - Aida Nizar incassa : A notte inoltrata entra in studio a Live non è la D’Urso Rocco Siffredi per l’uno contro tutti, nelle sfere, tra gli altri Aida Nizar. L’ex concorrente del Grande Fratello come al solito cerca di provocarlo: «Voi del porno non potete essere sempre così, siete finti, prendete le pilloline», ma Siffredi sferra l’affondo: «Sì è vero, prendo il viagra per calmarmi». Aida Nizar è una delle sfere rosse che nella nuova puntata ...

Live Non è la d’Urso - Rocco Siffredi : “Ilona Staller ha cercato di…” : Rocco Siffredi replica alle parole di Ilona Staller a Live Non è la d’Urso Non è stata una puntata facile, quella di Live Non è la d’Urso di questa sera. Tutta la puntata è stata quasi interamente dedicata alla vicenda di Pamela Prati e il presunto Marco Caltagirone. Dopo ciò che è successo con Pamela in studio, è arrivato il turno dell’amatissimo Rocco Siffredi, che non ha di certo bisogno di inventarsi nulla poiché sempre ...

Rocco Siffredi/ Foto - 'Ritiro dal porno? C'ho pensato ma...' - Non è la d'Urso - : Rocco Siffredi nuovamente testimonial di una nota azienda di patatine? Su Instagram i fan lo riempiono di complimenti e tra poco su Live Non è la d'Urso

Rocco SIFFREDI/ Foto - nuova campagna pubblicitaria per le patatine - Non è la d'Urso - : ROCCO SIFFREDI nuovamente testimonial di una nota azienda di patatine? Su Instagram i fan lo riempiono di complimenti e tra poco su Live Non è la d'Urso

Rocco Siffredi/ 'Mia moglie Rosa e figli sono il regalo più bello' - Non è la d'Urso - : Rocco Siffredi affronterà le cinque sfere, uno contro tutti, di Live Non è la d'Urso. Continua la polemica con Ilona Staller dopo le recenti accuse proprio da Barbara d'Urso.