Ripescaggi Serie B | Venezia e Padova chiedono il salto di categoria | Serie C a 60

(Di sabato 6 luglio 2019) E’ un’altra estate caldissima per quanto riguarda iinB eC, il forfait più pesante è stato sicuramente quello del Palermo che ha liberato un posto nel campionato cadetto, è iniziata la corsa alla riammissione,hanno presentato la domanda, nei prossimi giorni la Commissione criteri infrastrutturali e la Covisoc valuteranno tutti i requisiti e poi si deciderà la squadra ammessa inB, non dovrebbe avere problemi ilche quindi è la squadra nettamente in pole per prendere il posto del Palermo. Tre società non si sono iscritte inC (Albissola, Lucchese e Siracusa), sono quattro le squadre in corsa per la riammissione e sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese, quest’ultima per ritrovarsi inC dovrà sperare in un forfait delle altre società in corsa. Altre tre hanno chiesto ilo al posto ...

