Reddito di cittadinanza | domanda a sua insaputa

Reddito di cittadinanza - arrivano i navigator : ma saranno operativi solo da metà agosto : L’ingresso in campo dei navigator, le figure che dovranno assistere i beneficiari del Reddito di cittadinanza, si avvicina. I quasi 3mila navigator che hanno superato il concorso firmeranno il loro contratto tra il 19 e il 24 luglio, subito dopo il completamento delle convenzioni regionali con Anpal servizi (che promette di chiuderle entro il 18 luglio), con tanto di piani operativi pronti e delle specifiche sui compiti dei navigator. Per loro ...

1.3 milioni di domande per Reddito e Pensione di Cittadinanza : Le domande presentate per il reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza al 20 giugno sono pari a 1.344.923 di cui 839.794

Salerno - truffata un’anziana per ottenere il suo Reddito di cittadinanza : L’episodio è successo a Pagani, nel Salernitano, dove una donna disoccupata, lo scorso mese di febbraio, aveva presentato la certificazione Isee ad un patronato per accedere al beneficio. Ha denunciato il rappresentante legale di un patronato perché è stata truffata sulla certificazione per ottenere il reddito di cittadinanza. I titolari di un Caf hanno presentato una domanda con i suoi dati e a sua insaputa, facendo perdere il diritto al ...

Reddito di cittadinanza : a giugno importi minori per effetto di altre misure già percepite : È stato necessario da parte dell’Inps fornire alcuni importanti chiarimenti ai percettori del Reddito di cittadinanza per quanto riguarda la riduzione di importi che molti di questi soggetti hanno trovato con la ricarica della card ottenuta a partire dal 26 giugno. Una problematica che stando alle segnalazioni avute dai patronati o leggendo tra i commenti dei cittadini sui canali social dedicati alla misura, sia privati che ufficiali, sembra ...

Reddito di cittadinanza - si allarga la platea : nell'Isee si valuta anche il Reddito corrente : Il decreto crescita diventa legge dopo la sua conversione e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra i tanti punti di questo importante atto di governo una importante novità per il reddito di cittadinanza. Si estende la platea degli aventi diritto alla misura di contrasto alla povertà del governo giallo-verde. Una modifica che non riguarda direttamente il reddito di cittadinanza, ma che influisce su questo strumento perché ...

Il risparmio da Quota 100 e Reddito di Cittadinanza potrebbe anche essere doppio : Il Governo stimava che al Reddito di Cittadinanza avrebbero fatto ricorso circa 1,8 milioni di famiglie e che 300mila...

Lombardia : in Consiglio Regione Reddito cittadinanza e sviluppo rurale (5) : (AdnKronos) - Rassicurazioni circa la volontà di trovare misure di mitigazione ambientale e di sicurezza sono state fornite dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, che ha assicurato che Regione Lombardia si farà promotrice di un Coordinamento anche al fine di veicolare informazi

Lombardia : in Consiglio Regione Reddito cittadinanza e sviluppo rurale (3) : (AdnKronos) - Il cronoprogramma è stato illustrato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi che ha annunciato che proprio “in questi giorni si chiuderà l’aggiudicazione definitiva per lo studio di fattibilità del ponte della Becca, cui seguiranno 35 giorni di silenzio-assenso”. Pe

Lombardia : in Consiglio Regione Reddito cittadinanza e sviluppo rurale (4) : (AdnKronos) - De Corato ha, inoltre, sottolineato che la più alta concentrazione di esercizi per lo svolgimento dell’attività di “massaggio ad esclusivo benessere” è presente nella città Metropolitana di Milano e nelle province di Brescia e Bergamo. “In 82 Comuni lombardi con popolazione superiore a

Lombardia : in Consiglio Regione Reddito cittadinanza e sviluppo rurale (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è la prima Regione agricola italiana e nel 2017 il valore della produzione ha superato 7,6 miliardi di euro. Le aziende agricole lombarde producono il 37% del latte nazionale, il 41% del riso, il 40% delle carni suine e il 24% di quelle bovine. Il settore registra, però an

Lombardia : in Consiglio Regione Reddito cittadinanza e sviluppo rurale : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - reddito cittadinanza, Ponte della Becca, programma sviluppo rurale ed edilizia scolastica. Sono alcuni dei temi trattai nel corso del question time della seduta di oggi del Consiglio regionale della Lombardia. Dopo il dibattito sull’assegnazione a Milano-Cortina dei Gioc

Bilancio - il Cdm approva l'assestamento : congelati i risparmi del Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il consiglio dei ministri ha approvato l'assestamento di Bilancio per evitare la procedura per deficit eccessivo. Il governo ha anche varato un decreto legge per congelare i risparmi di Reddito di cittadinanza e Quota 100. Il decreto risolve il nodo della contabilizzazione dei risparmi che sono emer

Reddito di cittadinanza : requisiti Isee ampliati - ecco a chi conviene ora : Reddito di cittadinanza: requisiti Isee ampliati, ecco a chi conviene ora Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza; con il Decreto Crescita saranno resi meno rigidi i requisiti relativi all’Isee, il documento che certifica la situazione economica di un individuo o di un nucleo familiare. Reddito di cittadinanza: ecco come cambia Fino a quest’ultima modifica alla normativa relativa al Reddito di ...