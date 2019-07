Rebibbia | “4 agenti della Penitenziaria mi hanno pestato” | la denuncia del pentito di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) “Tre mi tenevano e uno menava forte, fino a spostarmi la mandibola”. È la ricostruzione delFrancesco Noblea di Cosenza che, nei giorni scorsi, hato un’aggressione avvenuta a Roma all’interno del carcere di. Stando alla sua, sulla basequale la direzione del penitenziario ha avviato un’indagine interna, il collaboratore di giustizia sarebbe stato pestato daglipolizia. L’aggressione si sarebbe consumata il 14 giugno quando, dopo un colloquio con il suo avvocato, Noblea era stato posto in isolamento intramurario in seguito alle sue lamentele per il divieto, da due anni, di incontrare la figlia che è stata collocata presso una casa famiglia. Recentemente, infatti, il Tribunale dei minori di Catanzaro lo ha autorizzato a sostenere “colloqui telefonici nonché a mezzo Skype” con la figlia minorenne ma ciò, ...

