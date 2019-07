Protocollo d’intesa a supporto della filiera agroalimentare italiana | ecco tutti i punti

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti eItalia hanno sottoscritto oggi a Milano und’intesa finalizzato a favorire la ricerca e l’attuazione di soluzioni a sostegno, un settore strategico per l’economia nazionale e con importanti prospettive di sviluppo. L’intesa mira a fornire alle imprese del settore unconcreto per lo sviluppo dei processi di innovazione e la crescita dimensionale, potenziandone anche la proiezione sui mercati internazionali. Gli interventi previsti avranno impatti positivi sull’interae puntano anche a favorirne gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo. Per CDP, l’accordo s’inserisce all’interno di una più ampia strategia adel settore – prevista dal Piano industriale del Gruppo – e segue l’intesa sottoscritta a Venezia lo scorso 14 giugno con il Ministero delle politiche ...

AGRAPRESS : Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo d'intesa a villaggio contadino a Milano… - estensecom : Il protocollo d’Intesa sulla Responsabilità Sociale delle Imprese è stato siglato a Comacchio dal Comune di Comacch… - ilgiornaledv : Central Park. Firmato il protocollo d’intesa. Sboarina: “Giornata storica. Da oggi a testa bassa verso l’obiettivo”… -