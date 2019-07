Prosecco patrimonio Unesco? Noi ambientalisti protestiamo e il motivo è presto detto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) La candidatura delle colline delConegliano Valdobbiadene a “dell’Umanità” da parte dell’sta diventando una questione sempre più “rovente”. La decisione finale avverrà nei prossimi giorni a Baku (Azerbaijan) da parte del World Heritage Commetteecomposto da rappresentanze di Stati scelti dall’, col compito di iscrivere, bocciare definitivamente o rinviare la candidatura dei siti, valutati in precedenza da una Commissione “tecnica”. Mentre la valutazione di questa Commissione lo scorso anno era stata negativa, la valutazione attuale è stata viceversa positiva, sia pure con la presenza di diverse raccomandazioni, anche piuttosto pesanti. La notizia è ovviamente stata accolta con grande favore dal governatore della regione Veneto, dal Consorzio dele dalle attività produttive del territorio, ma non altrettanto certo dalle comunità locali, ...

