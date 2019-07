Pronostico Messico-Usa | finale Gold Cup 8-7-2019 e scommesse

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019)Cup,, analisi edi-Stati Uniti, lunedì 8 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente//Cup – Visto il tabellone una volta composto il quadro dei quarti, l’occhio era sicuramente caduto sue Stati Uniti, inseriti in accoppiamenti diametralmente opposti. E quindi già da una decina di giorni si prefigurava questa, un grande classico che pure mancava alla competizione da ben quattro edizioni (quella del 2011, che poi era la terza di fila).Andiamo a vedere il. Come arrivanoe Stati Uniti?El Tricolor nonostante le assenze era attesa da una grande prestazione e dal raggiungimento della, e così è stato. Anche se, ad onor del vero, il quarto strappato alla Costa Rica ai rigori e quello con Haiti risolto ai supplementari, sempre dal dischetto, qualche sopracciglio l’ha fatto pure alzare.Molto più ...

