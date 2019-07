Pronostico Madagascar vs RD Congo | Coppa d’Africa 07-07-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019)d’Africa, ottavi di finale, analisi,di-RD, domenica 7 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente.Continua la fase a eliminazione diretta ind’Africa in Egitto con la sfida tra ile la Repubblica Democratica del. Il, al debutto assoluto nella massima competizione continentale, è una delle sorprese di questo torneo: ha vinto il gruppo B con 7 punti, precedendo la quotata Nigeria, Guinea e Burundi. Sono ancora imbattuti dopo un pareggio all’esordio con la Guinea (2-2), e due vittorie con Burundi (1-0) e Nigeria (2-0). Il miglior marcatore è Carolus Andriamatsinoro con 2 gol.Il, invece, si qualificato per gli ottavi di finale come una delle migliori terze per via di una migliore differenza reti. Nel gruppo A sono stati preceduti dall’Egitto e dall’Uganda. ...

