ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) La procura federale di New York ha chiesto il sequestro di beni per un valore di 12,6di dollari a ElGuzman, il boss del narcotraffico messicano sottonegli Stati Uniti, dove è stato giudicato colpevole di traffico di droga. In un documento consegnato al tribunale di Brooklyn, si legge che il procuratore federale Richard Donoghue ha sostenuto di “essere in diritto di sequestrare tutto quello che è derivato dai reati dell’imputato legati al traffico di droga”. “Eldrogava e violentava ragazzine di 13 anni. Le chiamava ‘vitamine'”: le rivelazioni di un testimone Quella di 12,6di dollari sarebbe una cifra “prudente” relativa ai profitti ottenuti negli Usa da Joaquin Guzman mentre era capo del cartello di Sinaloa. Il calcolo è stato ...

Cascavel47 : Processo a El Chapo, gli Usa chiedono 12,6 miliardi al superboss dei narcos messicani -