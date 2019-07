Prima di Archie | gli altri battesimi reali nella medesima veste

Royal Baby Sussex - Harry pubblica la Prima foto del viso di Archie : Il principe Harry ha pubblicato la prima foto del volto di Archie, il primo figlio del duca di Sussex e Meghan Markle. Harry non ha scelto un giorno casuale per mostrare al mondo il viso del...

Ecco Archie - la Prima vera foto del volto del figlio di Harry e Meghan per la festa del papà : Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della festa del papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). È la prima volta che una foto ritrae chiaramente il volto del nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per la festa della Mamma qualche settimana fa venivano ...

Per festeggiare la festa del Papà - arriva la Prima foto del volto di Archie - : Roberta Damiata prima foto ufficiale in volto del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, postata dai genitori che annunciano anche il battesimo nella stessa chiesa dove si sono sposati Harry e Meghan Markle hanno pubblicato un’adorabile foto del piccolo Archie aggrappato al dito del Papà per celebrare la prima festa del Papà del Principe. Il piccolo si viene a sapere è pronto per essere battezzato nella chiesa di St George’s a ...

Archie - il principe Harry pubblica la Prima foto con il volto del royal baby (ma senza Meghan Markle) : Dopo molteplici ingrandimenti della foto della sua unica prima uscita in occasione della presentazione ufficiale che ad altro non sono serviti se non a confondere ulteriormente i suoi lineamenti, finalmente si vede in volto il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi del Sussex Harry e Meghan. A mostrare il royal baby è stato proprio il principe, che ha pubblicato una nuova immagine neonato sulla loro pagina ufficiale ...

Prima uscita pubblica per Meghan Markle dopo la nascita di Archie : Alla parata del Troopping the Colour non poteva mancare Meghan Markle che, nella sua Prima uscita pubblica dopo la maternità, lascia a casa il piccolo Archie. È un evento a cui nessuno della famiglia reale poteva mancare, neanche Meghan Markle. L’occasione che ha visto uscire in pubblico la duchessa di Sussex, spezzando anticipatamente il suo congedo per maternità, è stato il Trooping The Colour.-- Si tratta della parata ...

