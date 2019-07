Premio Giornalistico Antonio Maglio | vince Marco Brando con un’inchiesta sull’Europa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) È il giornalista e scrittore genovesead aggiudicarsi il2019 con la sua inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “FqMillennium”, nel numero di dicembre 2018. Secondi classificati la giornalista e fotografa freelance Ilaria Romano, con il reportage sui migranti “Dentro e fuori dai ghetti, la vita dei braccianti della Capitanata” e la giornalista Lucia J. Iaia, con l’inchiesta sull’invaso incompiuto del Salento “Il Pappadai dello scandalo. Già spesi 250 milioni di euro per un’opera inutilizzabile”. Giornalista dal 1982,ha lavorato oltre 16 anni all’Unità, dove è diventato inviato e ha seguito, tra l’altro, tutta l’inchiesta “Mani Pulite”. Dopo altre esperienze professionali, nel 2000 ha aperto a Bari il dorso di cronaca ...

