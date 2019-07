Portofino | il miracolo dopo l' alluvione

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Stefano Zurlo La Piazzetta è una piccola Venezia e un cortile sul mondo. Si parla spagnolo, francese, inglese, fra flute colme di bollicine e sguardi accaldati. Nell'acqua senza vento sonnecchiano yacht ambiziosi che nemmeno qui possono passare inosservati. Uno sguardo d'invidia e i turisti s'infilano nella penombra invitante di bar e ristoranti. Il serpentone delle auto deve attendere il semaforo verde poco prima di Paraggi, all'altezza (...) (...) del castello fiabesco in cui abitano Pier Silvio Berlusconi e famiglia. Ma è un'attesa dolce come un'aspirinala febbre a 40 e un mezzo: 120 metri di strada si erano letteralmente sciolti nell'acqua, come zucchero nel tè, fra il ribollire di onde alte anche 12 metri, la notte del 29 ottobre. Uno spettacolo terrificante, mai visto da queste parti. Quel territorio sfregiato sembrava condannato a un lungo isolamento e ...

