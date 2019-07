Picciridda il film | Catena Fiorello e il cast al Taormina Film Fest «È la prima volta che

spettacoloitaliano

(Di sabato 6 luglio 2019)"È come un battesimo"il romanzo scritto dadiventa un. Il regista Paolo Licata, l’autrice e ilhanno presentato l’opera in concorso al2019. Prodotto da Alba Produzioni, Panoramic, Moonlight Pictures, con il sostegno di SiciliaCommission, sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da Europictures. «La storia è ambientata a Lettojanni ma è stata ricostruita a Favignana. In nessun altroival avrebbe avuto lo stesso sapore. Adoveva tornare, abbiamo realizzato un sogno» ha detto la scrittrice«È lache ...

AlbertoFuschi : Picciridda il film presentato in concorso al Taormina Film Fest. Catena Fiorello “È la prima volta che un mio roman… - RobertaIngordin : RT @axelvassallo: #TaorminaFilmFest su @rmc_official 3 appuntamenti in collegamento con @rosariarenna e i suoi ospiti h 10:30 #CatenaFiorel… - cefaluwebcom : Ultima Notizia da -