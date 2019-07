“Petra” Paola Cortellesi ha concluso le riprese | foto dal set

spettacoloitaliano

(Di sabato 6 luglio 2019) Ultimo ciak per, Petra arriverà nel 2020 su Sky Atlantic Ultimo ciak per Petra, il nuovo film per la regia di Maria Sole Tognazzi, tratta dai romanzi gialli della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. L’ispettrice della polizia di Barcellona Petra Delicato sarà. Da Barcellona a Genova, da Delicado a Delicato, ecco la versione tutta italiana che sbarcherà nel 2020 su Sky Atlantic. Fermin Garzon sarà Andrea Pennacchi e avrà il nome di Antonio Monte, il vice ispettore. Quattro episodi tratti da quattro romanzi: Riti di morte, Giorno da cani, Messaggeri dell’oscurità, Morti di carta. Laha ...

