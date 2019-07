Pallanuoto | Universiadi 2019 | l’Italia batte anche l’Ungheria nello scontro diretto per

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia dellaalle: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B.stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primatoche chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia 10-13 Ungheria: Kardos, Burian 2, Zerinvary, Selley-Rauscher, Varnai 1, Santa, Sztamari 2, Csacsovszky 1, Gyarfas 3, Pellei, Fejos 1, Bencz, Szanoky. All. Horvath. Italia: Pellegrini, Del Basso, Cannella 3, Spione, Panerai 2, Campopiano 2, Guidi 1, Bruni 1, Alesiani, M. Di Martire 4, Novara, Esposito, Massaro. All. Angelini. Arbitri: Peila (Usa) e Matache (Rou). Note: parziali 2-3, 2-2, 3-5, 3-3. Usciti per limite di falli Guidi (I) Santa (U), Alesiani (I) ...

