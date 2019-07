Pallanuoto | Torneo di Portugalete 2019 | Italia-Francia 13-2 Secondo posto conclusivo per

Pallanuoto - Torneo di Portugalete 2019 : Spagna-Italia 14-12. Settebello sconfitto da padroni di casa : Arriva la prima sconfitta per il Settebello nel Torneo di Portugalete: nella seconda giornata del quadrangolare amichevole che si disputa in Spagna, la Nazionale italiana di Pallanuoto viene battuta per 12-14 dai padroni di casa iberici, che rimontano l’iniziale svantaggio nel secondo quarto e nel terzo piazzano l’allungo che gli azzurri non riescono più a ricucire. Lapidario Sandro Campagna al sito federale: “Queste partite ...

Pallanuoto - Torneo di Portugalete 2019 : Italia-Olanda 14-7. Settebello travolgente - cinquina per Di Fulvio : Esordio vincente e travolgente per il Settebello nel Torneo di Portugalete: nella prima giornata del quadrangolare amichevole che si disputa in Spagna, la Nazionale italiana di Pallanuoto vince per 14-7 contro l’Olanda, in una sfida che già a metà gara vedeva gli azzurri avanti di quattro reti, sul 6-2. Top scorer della serata Di Fulvio con 5 reti. Così al sito federale il CT Sandro Campagna: “E’ la prima partita dopo dieci ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Spagna-Italia 11-11. Il Setterosa vince il Tre Nazioni da imbattuto : Secondo pari e vittoria finale per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nella mattinata odierna pareggia con la compagine iberica per 11-11, salendo a quota otto in classifica nel Tre Nazioni, diventando così irraggiungibile anche per le padrone di casa dell’Olanda. Nella gara contro le spagnole si registrano le doppiette di Tabani, Picozzi e Bianconi e le reti di Avegno, Marletta, Queirolo, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 12-12. Setterosa ripreso da Megens nel finale : Arriva il primo pari dopo i due successi di ieri per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nel primo pomeriggio odierno pareggia con le padrone di casa dell’Olanda per 12-12 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico, potendo così portare a casa la rassegna vincendo con la Spagna domani alle ore 10.30. Nella gara contro le olandesi si mettono in mostra Avegno e Garibotti, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 11-13. Determinante il poker di Garibotti : Secondo match odierno e seconda affermazione nel Torneo di Rotterdam per il Setterosa: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, dopo aver superato in mattinata la Spagna per 11-9, batte in serata le padrone di casa dell’Olanda per 13-11 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico a punteggio pieno. Rivincita domattina alle ore 11.30, poi le azzurre giocheranno l’ultima gara mercoledì alle ore 10.30. Nella ...

Pallanuoto - il Settebello parte per Barcellona - dopo il Torneo di Potugalete i convocati per i Mondiali : Domani inizierà per il Settebello il collegiale con la Spagna a Barcellona in vista del Torneo di Potugalete e, soprattutto, dei Mondiali in programma in Corea del Sud. Il quadrangolare si giocherà dal 4 al 6 luglio: l’Italia affronta l’Olanda giovedì 4 alle 18.30, la Spagna venerdì 5 alle 20.00 e la Francia sabato 6 alle 9.00. Al termine del Torneo verranno diramati i convocati per i Mondiali. Gli uomini scelti da Sandro ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Italia-Spagna 11-9. Elisa Queirolo festeggia le 200 presenze con una doppietta : Terminato il collegiale tra Italia, Olanda e Spagna, scatta il Torneo di Rotterdam, triangolare di Pallanuoto femminile che vedrà le formazioni giocare quattro match in tre giorni di sfide: ad inaugurare il triangolare atipico questa mattina Italia-Spagna, match concluso con la vittoria azzurra per 11-9, nella quale è decisivo il 3-0 rifilato alle iberiche nell’ultimo quarto. Sugli scudi per l’Italia capitan Elisa Queirolo, che mette ...

Pallanuoto - Torneo di Potugalete 2019 : i convocati del Settebello. In Spagna 16 azzurri : Come il Setterosa, anche il Settebello prosegue nella marcia verso i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di Pallanuoto, che ha vinto il 4 Nazioni di Potsdam, da giovedì riprenderà la preparazione ad Ostia per rifinire la condizione in vista del collegiale con la Spagna previsto a Barcellona dal 2 luglio. Chiamati 16 atleti. A seguire ecco il prossimo Torneo amichevole, in programma a Potugalete dal 4 al 6 ...