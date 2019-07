Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto | Acquario invidioso | Toro ansioso

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Durante la settimana dal 29al 42019, la Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Marte, il Sole e Venere transiteranno nel segno del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Urano ine Giove nei gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci, il Nodo Lunare sarà in Cancro. Stress per ilAriete: nervosi. L'asse di contrasto Terra-Fuoco metterà sul camminodei nativi alcuni ostacoli che potrebbero rendere i nati del segno parecchio nervosi.: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine per i nati, i quali non si risparmieranno, uscendone però stressati. Relax nel weekend....

