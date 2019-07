Offerte di lavoro | IREN ricerca personale qualificato e operaio a Torino e provincia

Offerte di lavoro : bando Epso - 156 posti disponibili in vari settori - scadenza 9 luglio : Si aprono nuove possibilità di lavoro per coloro che ne sono alla ricerca. A tal proposito l'Epso (Ufficio europeo per la selezione del personale), che si occupa del reclutamento nelle istituzioni dell'UE, di cui è ubicata la sede principale a Bruxelles, si impegna regolarmente ad allestire nuovi concorsi destinati a differenti settori nel Parlamento dell'UE e a diversi enti. In particolare, ha attivato un nuovo bando per la nomina di 156 ...

Offerte di lavoro Puma e Unipol : assunzioni e posti. Come candidarsi : Offerte di lavoro Puma e Unipol: assunzioni e posti. Come candidarsi Nuove posizioni aperte a giugno per numerose aziende e società. Oggi parleremo delle Offerte di lavoro proposte dall’azienda tedesca di abbigliamento sportivo Puma e dal gruppo finanziario Unipol Banca. La nota azienda di abbigliamento sportivo Puma ricerca personale. La società con sede a Herzogenaurach, in Germania, ricerca nuove figure professionali in Italia ...

Offerte di lavoro : si cercano 2.753 funzionari giudiziari : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il decreto-legge numero 136 del 2019 nel quale vengono disciplinate più di 2.700 nuove assunzioni. Le Offerte di lavoro sono riservate a personale non dirigenziale da inquadrare nella Pubblica Amministrazione. Nuovi posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione Il provvedimento varato dal Ministero della Giustizia il 18 aprile 2019 disciplina le modalità di reclutamento di nuovo personale ...

Unipol assume diplomati e laureati anche senza esperienza : Offerte lavoro dal nord al sud : Unipol offre opportunità di lavoro in alcune regioni d'Italia: Sicilia, Piemonte, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Il famoso Gruppo finanziario italiano seleziona giovani diplomati o laureati su tutto il territorio per assunzioni e stage formativi. Unipol è presente in Italia con 2700 agenzie di assicurazione, 300 sportelli Unipol Banca, 15 milioni di clienti e più di 14 mila dipendenti a Bologna, Torino, Milano e Firenze. ...

Estate al lavoro? Dal turismo alla moda : ecco 26mila Offerte e gli stipendi : Dal turismo alla grande distribuzione, passando per industria, sanità e fashion, le offerte disponibili nelle bacheche delle agenzie per il lavoro sono oltre 26mila. La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi per le singole professionalità. Richiesta la disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team, conoscenza di lingue straniere...

Assolavoro - oltre 26 mila Offerte in estate in vari settori : Sono oltre 26 mila le opportunità lavorative in arrivo con l'estate 2019. Trasporti, turismo, grande distribuzione e cura della persona

Reddito di cittadinanza : i soldi arrivano - le Offerte di lavoro no : La scorsa settimana le card dei primi percettori del Reddito di cittadinanza sono state ricaricate per la seconda volta senza intoppi, i soldi quindi continuano ad arrivare. Il problema però resta quello del lavoro, a partire dal potenziamento dei Centri per l’Impiego e dal funzionamento della piattaforma informatica dell’Anpal, su cui la macchina appare completamente bloccata, anzi rischia di ingolfarsi ancora di ...