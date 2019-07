optimaitalia

(Di sabato 6 luglio 2019) Da un paio di giorni impazza ilrelativo alla presuntaper lee il. Proprio sul social network di Zuckerberg a più di qualcuno sarà capitato di imbattersi in uncopiato e incollato su molte bacheche di contatti. Questi ultimi condividendo un testo a dire la verità, pensano proprio di fare la differenza e tutelare lapruivacy. Così non è per nulla, in realtà. Dello stesso identicoabbiamo parlato a marzo e poi ancora addietro nel corso del tempo. Ancora una volta, laaddotta come discriminante nell'dellepersonali non esiste, è solo una bufala che ha antiche radici nel social ma di cui ogni singolo elemento non corrisponde a realtà. Ilinvita tutti a copiare e incollare un testo in cui si affermerebbe di non dare proprio al social ...

wordweb81 : Nuova regola Facebook per le foto e il loro utilizzo: insensato il messaggio virale - wordweb81 : Nuova regola #Facebook per le foto e il loro utilizzo: insensato il messaggio virale - OptiMagazine : Nuova regola #Facebook per le foto e il loro utilizzo: insensato il messaggio virale -