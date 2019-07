Nuoto | Universiadi 2019 | Alessio Occhipinti conquista l’argento nei 1500 stile libero a

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia scatenata nella scherma! In arrivo diverse medaglie dal Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 14.20 TUFFI – Dopo due rotazioni Andrea Cosoli e Francesco Porco sono quarti nel trampolino sincro maschile da 3 metri. 14.14 – VOLLEY – Altro finale dal torneo maschile: Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23 25-18 24-26 25-21. 14.04 TIRO A SEGNO – Lorenzo Bacci quinto nella finale della carabina 10 metri maschile. Oro allo slovacco Patrik ...

12.44 VOLLEY – I primi parziali: Giappone-Messico 25-15, Repubblica Ceca-Cina Taipei 25-23. 12.40 JUDO – Miceli supera il finlandese Korkko. 12.36 JUDO – Castagnola invece batte l'olandese Kemmik 12.25 JUDO – Nella categoria open femminile sconfitta per Debora Sala contro la mongola Erdenebileg 12.17 JUDO – Martina ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Italia d'assalto tra Nuoto e scherma - azzurri per le medaglie
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, sabato 6 luglio ricchissimo a Napoli e in tutta la Campania dove va in scena la quinta giornata di gare per la kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Si preannuncia una giornata davvero molto avvincente ...

PallaNuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d'argento nella finale del trap femminile. Fiorettiste tutte ai quarti - finali del Nuoto in corso
18.07 nuoto – Passiamo alle semifinali dei 100 stile libero donne: la seconda prevede l'ingresso in acqua di Paola Biagioli e Giulia Verona 18.04 nuoto – Vince l'australiano Yang in 23″32, 3 centesimi meglio del giapponese Tanaka e 15 meglio del bielorusso Pekarski. Quinto Gargani in 23″76 18.02 nuoto – Si comincia con ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel Nuoto - Fiammetta Rossi in lotta per la medaglia nella finale del trap femminile.
15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40) 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza posizione la Russia 307.23. 15.35 TIRO A VOLO – finale combattutissima, con Wan-Yu (28/35) in testa seguita da ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel Nuoto - Rossi in finale nel trap femminile. Di Martino quinto nella pistola 10m
15.28 TIRO A VOLO – Qualche problema tecnico nel meccanismo di uscita dei piattelli ha costretto ad una pausa nella finale del trap femminile 15.26 TUFFI – Dopo la quarta rotazione la situazione in testa alla classifica è la seguente: Cina (268.38), Messico (243.66), Canada (234.60) 15.22 TIRO A VOLO – Prosegue il cammino praticamente ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel Nuoto - attesa per le fiorettiste. Di Martino quinto nella pistola 10m
15.02 TIRO A VOLO – L'attenzione si sposta sulla finale del trap femminile dove è impegnata l'azzurra Fiammetta Rossi, seconda in qualificazione 14.58 TIRO A SEGNO – Medaglia d'oro per il sudcoreano Park, argento al cinese Zhang e bronzo all'iraniano Poorhosseini, come già detto Di Martino chiude al quinto posto con qualche ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel Nuoto e nella scherma. Di Martino quinto nella pistola 10m
14.52 TIRO A SEGNO – Si conclude con un quinto posto la finale della pistola 10m per Dario Di Martino, un peccato considerata l'eccellente partenza 14.50 BASKET – Netto successo della Finlandia sulla Cina per 105-65 sempre nel torneo maschile 14.47 TIRO A SEGNO – Di Martino (137.8) si trova in quinta posizione, ma il podio non è lontano. ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - ottima Italia nel Nuoto e nella scherma. Tante medaglie in arrivo
13.19 TIRO A VOLO – Simone D'Ambrosio resta fuori dalla finale del trap maschile per un solo piattello. Questa la classifica finale delle qualificazioni. 1 YANG KUN-PI TPE 122 2 MARINOV FILIP SVK 121 3 VERETIN VIKTOR RUS 120 3 KOPRA VILI FIN 120 3 DROBNY ADRIAN SVK 120 6 CARMONA TIRADO ESP 119 7 D'AMBROSIO SIMONE ITA 118 8 ANASTASIOU PETROS CYP ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l'ItalNuoto nelle batterie. Azzurri ko nel rugby a 7 - Di Martino in finale nel tiro
12.46 JUDO – Scattate le gare per quattro categorie di peso: 57 e 63 kg femminili e 73 ed 8 kg maschili. Sette gli Azzurri un gara. 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Al termine della prima suddivisione femminile è in testa l'ucraina Yana Fedorova con 49.750. Nella terza suddivisione saranno in gara le tre azzurre Martina Rizzelli, Lara Mori e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l'ItalNuoto nelle batterie. Azzurri ko nel rugby - Di Martino in finale nel tiro
12.27 tiro A SEGNO – Dario Di Martino di qualifica alla finale di oggi pomeriggio della pistola 10m uomini. L'azzurro entra con l'ottavo e ultimo punteggio disponibile: 573 12.20 BASKET – Finali gare femminili: Australia-Cina 90-86, Messico-Taipei 55-76, Ungheria-Ucraina 63-48 12.18 NUOTO – Ci sono due italiani in finale nei 1500 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel Nuoto. Azzurri ko nel rugby
10.40 rugby A 7 – L'Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2'03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l'Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : al via con scherma e Nuoto!
Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.