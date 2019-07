Non sono contro Berlusconi ma voglio costruire il futuro | Toti lancia da Roma

Andrea Dal Corso : "Sono etero - ma Non giudico gli altri" - : Ludovica Marchese In seguito all’esperienza a Uomini e Donne e Temptation Island, l’imprenditore vinicolo più chiacchierato del momento fa chiarezza sulle più recenti voci che lo vedono come protagonista Andrea Dal Corso sta riscuotendo un successo dopo l’altro, anche grazie alla sua enorme versatilità. L’abbiamo visto, infatti, in veste di corteggiatore, tra i protagonisti di Temptation Island, ma anche in qualità di modello – con ...

Gli Alex Fodde Non sono l’unico male : Anche negli uomini considerati onestissimi, si scoprono facilmente i segni di un dubbio comportamento nei riguardi del denaro e della proprietà. L’avidità primitiva del lattante che cerca d’impadronirsi di tutti gli oggetti (per metterseli in bocca) non scompare del tutto, in linea generale, sotto l’influenza della cultura e dell’educazione. Sigmund Freud Su queste pagine, su molte altre, nei miei libri ho sempre puntato il dito contro la ...

CAROLA RACKETE QUERELA SALVINI/ Capitana Sea Watch 'Non sono ricca né molto tedesca' : Il legale di CAROLA RACKETE 'denuncia a Matteo SALVINI, propaganda truculenta'. Attacca SALVINI ma anche la Germania e smentisce le voci 'Non sono ricca'.

Tour de France – Nibali parla di tattica : “Non so se mi sono ripreso dal Giro… a Planche des Belles Filles inizia la mia gara” : Vincenzo Nibali svela qualche dettaglio sulla tattica da attuare al Tour de France: fra inizio per velocisti e Planche des Belles Filles, lo ‘Squalo’ parla delle sue sensazioni in vista della Grand Boucle L’ultima vittoria di un italiano al Tour de France risale al 2014, quando fu Vincenzo Nibali a salire sul gradino più alto del podio della blasonata corsa Francese. Ad un solo giorno dalla partenza, il ciclista siciliano ...

Sono gravi! Nonna e nipotina travolte da un’auto mentre attraversano la strada : Sono in gravi condizioni una bambina di otto anni e la Nonna ottantenne travolte a piedi da un’auto mentre stavano attraversando la strada. L’incidente stradale è accaduto oggi a Montecchio, nella provincia di Reggio Emilia, sulla provinciale 28 che porta a Ponte Enza, verso Parma. Sotto choc il conducente dell'auto. La donna travolta è una anziana di ottanta anni che stava camminando con la nipotina di otto anni. La piccola è stata ...

Le Streghe ritornano su Rai2 - ma Non sono più le stesse : Domenica 7 luglio dalle 21.20, su Rai2 andranno in onda in anteprima per l’Italia le prime tre puntate della serie televisiva Streghe (titolo originale ‘Charmed‘) reboot del più celebre telefilm della fine degli anni ’90 con Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle – ma i loro nomi ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono Nono - Non è il massimo. Facciamo fatica a centrocurva” : Andrea Dovizioso ha concluso al nono posto la giornata di prove libere valide per il GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha faticato a ingranare al Sachsenring, non è riuscito a brillare e ha sofferto su un tracciato sinistrorso che già alla vigilia si presentava come particolarmente insidioso per la moto di Borgo Panigale. Il forlivese cercherà di rialzarsi nella giornata di domani con l’obiettivo ...

Su Instagram il lato b da urlo di Belen. I fan sono in delirio - ma c'è anche chi Non ne può più : La showgirl argentina posta la foto del suo fondoschiena "coperto" da un minimalissimo costume rosso

Ugo Gregoretti è morto/ Il regista aveva 89 anni : 'Non mi sono mai preso sul serio' : Ugo Gregoretti è morto, lutto nel mondo del cinema: il regista 89enne si è spento nella sua casa di Roma, ha diretto film come Omicron e Controfagotto

Expo - Sala condannato : “Sono resistente - assicuro due anni di lavoro da sindaco. Guardare avanti Non me la sento” : Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 45 mila euro. “Qui è stato processato il lavoro e io ne ho fatto tanto – ha commentato il primo cittadino che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di amministratore delegato di Expo – una sentenza del genere, dopo sette anni, per un vizio di forma, allontanerà tanta gente per bene ...

Flat tax - Di Battista : “Non sono contrario - ma venga accompagnata dalla galera per coloro che evadono” : “Non sono contrario alla Flat tax, ma deve essere accompagnata dalla lotta alla corruzione. In particolare, alla galera per chi evade”. A dirlo, Alessandro Di Battista, che a Polignano a Mare ha presentato il libro Politicamente scorretto, edito da Paper First. Migranti, Di Battista: “L’accoglienza oggi non è un valore. Il dibattito sulle ong mi annoia e annoierà presto gli italiani” ...

Flat tax - Di Battista : “Non sono contrario - ma venga accompagnata alla galera per coloro che evadono” : “Non sono contrario alla Flat tax, ma deve essere accompagnata dalla lotta alla corruzione. In particolare, alla galera per chi evade”. A dirlo, Alessandro Di Battista, che a Polignano a Mare ha presentato il libro Politicamente scorretto, edito da Paper First. Migranti, Di Battista: “L’accoglienza oggi non è un valore. Il dibattito sulle ong mi annoia e annoierà presto gli italiani” ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune Non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Giallo sui migranti a Malta. L'ong : "Non ci sono soccorsi" : Angelo Scarano ? Malta vuole rifilarci i migranti Salvini: "Se rifiutano è atto di pirateria" L'ong "strappa" i migranti alla Libia Il cavillo per aggirare lo stopLa Valletta pronta al trasbordo sulle motovedette: "Ma altri 55 migranti andranno in Italia". La Alex però smentisce l'accordo Malta ha offerto un porto di sbarco per la Alex che ha recuperato 55 migranti in quel tratto ...