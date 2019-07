Non ha capito un ca*** della vita! A Temptation Island salta un’altra coppia

(Di sabato 6 luglio 2019) Si prospetta una terza puntata assolutamente da non perdere per. Lunedì 8 luglio, infatti, tutti attaccati al televisore per quella che promette di essere una serata scoppiettante e senza dubbio rovente per i rapporti di, gli amori, gli incontri e le litigate. Come facciamo a dirlo? Stando alle ultime anticipazioni su quello che è diventato il reality showstagione, infatti, ci sarebbero delle interessantissime novità su due protagonisti.Stiamo parlando di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, protagonisti di un cambiamento velocissimo e di una trasformazione da film. All’inizio, infatti, sembravano destinati ad una coesistenza tranquilla, senza danni o particolari colpi di scena. Ma nel corso delle tre settimane di vacanza nel villaggio, si sa, le cose cambiano in fretta. E infatti, stando agli spoiler, qualcosa cambierà presto. Certo, ce ne eravamo accorti anche dalla seconda puntata, quando Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e promesso tronista di Uomini e donne, aveva fatto colpo su Sabrina..Le anticipazioni ufficiali sulla puntata dell’8 luglio di Temptaionparlano infatti di un Nicola particolarmente nervoso. Causa di questo suo malessere è ovviamente il nuovo rapporto tra Sabrina e Giulio. Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente tra i due, ma qualcosa bolle in pentola. “Secondo me – ha detto Nicola – questa non haun ca…o dalla vita, ma non nella vita: nella relazione! Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale…”. Tedde infatti è rimasto incredulo alla visione del filmato e probabilmente Sabrina ha detto qualcosa di veramente irrispettoso.