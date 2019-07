Nina Moric ha avuto un malore in vacanza a Zanzibar | come sta ora

lanostratv

(Di sabato 6 luglio 2019): cos’è successo alla soubrette croatae il suo compagno Luigi Favoloso sono in. Unache però si è trasformata in un vero e proprio incubo per la popolare ex moglie di Fabrizio Corona. Cos’è successo? In praticahaundopo aver bevuto inavvertitamente dell’acqua dal rubinetto. E per tale ragione si è sentita assolutamente poco bene tanto da aver messo in allarme i suoi supporter. Tuttavia niente paura perchè la stessa, giusto poco fa, ha tranquillizzato immediatamente tutti sui social, asserendo su instagram di stare bene dopo essersela vista un po’ brutta. Una notizia che ovviamente ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi numerosi estimatori.dopo ilrompe ogni indugio: “Sto bene!”, giusto poco fa, ha rotto il ...

