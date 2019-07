Neil Gaiman sui prime dettagli di Sandman per Netflix

nerdgate

(Di sabato 6 luglio 2019) Una delle notizia più calde (la battuta non è voluta) degli ultimi giorni è sicuramente l’annuncio dell’adattamento, per, di, il noto fumetto edito da DC Comics e partorito dalla mente di. Dopo la conferma dei produttori esecutivi, che ricordiamo essere lo stessoe David S. Goyer, oltre che dello showrunner, Allan Heinberg, il creatore di Morfeo ha iniziato a rilasciare alcune info sul progetto. Qui di seguito vi proponiamo i tweet pubblicati da. The first season will be eleven episodes. That's the start of it all. Preludes and Nocturnes and a little bit more. https://t.co/tOlfJ1kS1y —(@himself) July 2, 2019 Innanzitutto viene chiarito che la prima stagione sarà composta da 11 episodi che adatteranno il primo story-arc della serie a fumetti: Preludi e Notturni, con qualche aggiunta, come potete leggere ...

