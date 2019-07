Nave Alex ora forza il blocco Mediterranea come Sea Watch

Migranti : Casarini (Mediterranea) - 'Nave Alex fra un'ora a Lampedusa - bisogna entrare' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un'ora saranno lì". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l'Ong ha dichiarato "lo stato di necessità" e indicato Lampedusa come "l'unico

Migranti : Casarini (Mediterranea) - ‘Nave Alex fra un’ora a Lampedusa - bisogna entrare’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un’ora saranno lì”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l’Ong ha dichiarato “lo stato di necessità” e indicato Lampedusa come “l’unico porto sicuro di sbarco”. A bordo di Nave Alex ci sono 41 Migranti più ...

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». La Nave Alex chiede di entrare in porto : La ong tedesca: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno a Milano: «Pronti a ridiscutere da soli il Trattato di Dublino»

Il caso dei 54 migranti sulla Nave Alex di Mediterranea sembrava risolto - ma non lo è : "Alle 4 di stamattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

Salvini : porti chiusi per Nave Alex - se non andrà a Malta sarà pirateria : Roma – Questa notte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato, di concerto con i colleghi alla Difesa e ai Trasporti, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex di Mediterranea. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega che “Le autorita’ marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove ...

Alex : "Nessuna Nave maltese in arrivo" : 11.08 "Purtroppo non c'è nessuna nave delle Forze Armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero". Lo ha detto la portavoce della piattaforma umanitaria italiana di Mediterranea, Sciurba. "Il nostro capo missione ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma il cui responsabile ha affermato che non c'è alcuna intenzione di organizzare il trasferimento ...

Nave maltese prenderà naufraghi "Alex" : 9.54 "A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della Nave Alex, a bordo di una Nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta". Lo annuncia il governo maltese."D'altra parte, l'Italia prenderà 55 migranti da Malta", prosegue il comunicato."Un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di ...

Nave Alex bloccata al limite delle acque territoriali italiane - Malta si offre per lo sbarco : La Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con 54 migranti a bordo, di cui 11 donne (tre incinte) e 4 bambini, è arrivata al limite delle acque territoriali italiane dove è stata bloccata da un Decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti. "È illegittimo, la Nave è italiana" spiegano dall'organizzazione. Intanto Malta si è offerta di far sbarcare i naufraghi .Continua a leggere