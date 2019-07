Nave Alex in porto a Lampedusa | non ci fanno sbarcare | è sequestro di persona DIRETTA TV

Nave Alex è a Lampedusa : «Acqua a bordo finita - forziamo il blocco». Salvini : «Non autorizzo lo sbarco» : Dichiarato lo stato di necessità da parte di Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno: «Questi non sono salvatori, sono complici dei trafficanti di esseri umani»

Ecco chi è il capo missione della Nave Alex : Mauro Indelicato Il deputato Erasmo Palazzotto è a capo della missione culminata con l'approdo della nave Alex a Lampedusa: è lui uno degli elementi di spicco dell'Ong Mediterranea Saving Humans Appena entrata al porto di Lampedusa, con la prospettiva di aprire un nuovo caso ed un nuovo braccio di ferro con il governo italiano: la nave Alex, con 50 migranti a bordo, si trova adesso all’interno dello scalo dell’isola più grande delle ...

Nave Alex - i deputati di Leu e la società civile : chi ha creato la ong Mediterranea : Tre deputati di Liberi e Uguali, ma anche i sindaci di Palermo e Napoli. E poi l’Arci, Addiopizzo e Greenpeace. Matteo Salvini la chiama “la Nave dei centri sociali” con chiaro intento offensivo. Ma a sostenere Mediterranea, la ong proprietaria della Nave Alex che sta facendo rotta su Lampedusa, ci sono anche molte altre realtà legate alla società civile. Tra i promotori del progetto varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci ...

Mediterranea - Matteo Salvini : "Alex Nave dei centri sociali - le forze dell'ordine sono pronte" : Un nuovo atto di pirateria, quello della barca a vela Alex della ong Mediterranea, che proprio come Sea Watch 3 rompe il blocco navale, entra in acque italiane e fa rotta verso Lampedusa. Tutto ciò nonostante l'invito di Malta ad utilizzare il porto de La Valletta. Ma no, niente da fare: l'obiettivo

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». La Nave Alex chiede di entrare in porto : La ong tedesca: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno a Milano: «Pronti a ridiscutere da soli il Trattato di Dublino»