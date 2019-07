Napoli ama flagellarsi | anche con il congolese

Universiadi 2019 – Chi è Erikah Seyama - l’atleta che ha ammaliato Napoli con il segreto… nei capelli [GALLERY] : L’atleta del Regno di Eswatini ha attirato su di sè le attenzioni del pubblico del San Paolo durante la cerimonia di apertura delle Universiadi, ma ha un segreto… La cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 di Napoli ha regalato una inattesa protagonista, si chiama Erikah Seyama e proviene dal Regno di Eswatini, Stato dell’Africa meridionale. Durante la sfilata allo Stadio San Paolo si è presa gli occhi (e i cuori) di tutti ...

La collaborazione del Napoli con Amazon si espande : store online negli Usa : La prossima stagione i prodotti del Napoli saranno disponibili online anche negli Usa. Lo scrive Calcio e Finanza. Lo scorso luglio, il club di De Laurentiis è diventato il primo club di calcio al mondo a lanciare un proprio store su Amazon. I suoi prodotti sono arrivati in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Adesso la collaborazione si espande oltreoceano. All’epoca dello sbarco su Amazon così commentò il ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : diramate le composizioni delle Nazionali italiane per i tornei di Napoli : La Pallanuoto sarà lo sport che durerà più a lungo, da domani al 14 luglio, alle Universiadi di Napoli: tredici giorni di gare senza soluzione di continuità designeranno le formazioni regine dei tornei della rassegna campana. L’Italia, in qualità di Paese ospitante, prenderà parte ad entrambi i tornei. TORNEO MASCHILE Convocati dell’Italia: Federico Panerai (Pallanuoto Trieste), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Edoardo Campopiano ...

Il Napoli saluta Amadou : “Ciao Diawara e in bocca al lupo!” : Insieme al comunicato ufficiale della Roma arriva anche quello del Napoli. Il club di De Laurentiis ufficializza la cessione definitiva di Diawara ai giallorossi e ringrazia il guineano per i tre anni in maglia azzurra e per l’impegno profuso. Ecco il testo del comunicato: Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Diawara alla Roma. La Società ringrazia Amadou per l’impegno profuso in questi 3 anni con la maglia ...

Sorrentino per scaramanzia taglia una scena sullo scudetto del Napoli in “The Young Pope” : La notizia la da Paolo Sorrentino in persona sul suo profilo Instagram. Da grande tifoso del Napoli il regista vive con forte trasporto le vicende della sua squadra del cuore, così ha ceduto alla scaramanzia è ha tagliato una scena di “The Young Pope”. Lo ha confessato sul social con una foto che ritrae Silvio Orlando, l’ambiguo Cardinale Voiello che festeggia lo scudetto del Napoli. Come il regista anche il Cardinale è ...

Manolas chiama Trigoria per avere novità. Lui ha già scelto Napoli : La trattativa tra Roma e Napoli per l’acquisto di Manolas è a un punto fermo. Nessun passo in avanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso insiste per il pagamento pieno della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli vorrebbe strappare un po’ di sconto. De Laurentiis ha detto che per lui la clausola è eccessiva e cerca di portare la Roma allo sfinimento. Del resto il Napoli non ha fretta. Mentre la Roma sì. Pallotta ...

Ilicic chiama Napoli ma Percassi continua a dire no : Ilicic è disponibile a trasferirsi al Napoli, ma Percassi resiste. L’attaccante dell’Atalanta ha già espresso il suo desiderio di essere ceduto. Ha detto chiaramente che vuole restare in Italia e giocare la Champions ma che per restare nel club bergamasco occorre un mercato importante, di alto livello. “I suoi 13 gol e 9 assist in 36 presenze fanno gola”, scrive il quotidiano sportivo. E Ilicic continua a dare spettacolo. Risale ad una settimana ...

Altri Sarri verranno - Napoli ama essere presa per il culo : Scrivere dopo un trionfo politico Quando Alì partì col pugno finale, guardò Foreman cadere, pronto a colpirlo ancora, ma non lo fece. Non voleva rovinare l’estetica di quell’uomo che crollava a terra, infierendo su di lui. Proviamo a rifugiarci nelle parole con cui Norman Mailer commentò l’incontro simbolo della storia del pugilato. Ma non lo seguiremo fino in fondo. È complicato scrivere dopo una vittoria politica dalle dimensioni ...

Il progetto di azionariato popolare del Napoli Femminile Carpisa Yamamay : Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay diventerà la prima società sportiva non professionistica a coinvolgere un pool di aziende in un azionariato popolare diffuso. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Qualche settimana fa nella sede societaria il responsabile del progetto di trasformazione del club, Francesco Tripodi, ha incontrato i manager di alcune delle principali aziende nazionali proprio per lavorare sul tema. La nuova Ssd Napoli Femminile sarà creata ...

Napoli - schiamazzi sotto casa : 83enne spara e uccide il titolare di un chiostro : Far west a Napoli, dove un anziano signore di 83 anni infastidito da rumore e schiamazzi che provenivano da un chiosco sotto casa sua ha preso una pistola ed ha aperto il fuoco, uccidendo. Il fatto di cronaca arriva da Palma Campania e si è consumato nella notte tra sabato e domenica, dove il signor

