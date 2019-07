ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Un attentato incendiario è stato compiuto aai danni dellodelregionale dei, Francesco Emilio, protagonista di diverse battaglie contro l’illegalità. Oggi, come rende noto lo stessocon una diretta sul suo profilo Facebook, ignoti hanno datoal suomentre stava effettuando, con ildella prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva Fiorita “per monitorare il problema dei parcheggiatori abusivi della zona”. “Un gesto criminale e vigliacco, che di certo non fermerà la mia determinazione nel portare avanti la battaglia per la legalità in questa città – dice– Non ho mai avuto paura delle intimidazioni ricevute che, per quanto mi riguarda, sono il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il mioera già stato oggetto di altre ...

sechesi : ‘Lavali col fuoco’ trasformato da coro becero nel momento più significativo della cerimonia d’apertura delle Univer… - TutteLeNotizie : Napoli, a fuoco lo scooter del consigliere dei Verdi Borrelli: “Stavo facendo monitoraggio… - ilfattovideo : Napoli, a fuoco lo scooter del consigliere dei Verdi Borrelli: “Stavo facendo monitoraggio di parcheggiatori abusiv… -