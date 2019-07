Musicista a Parigi “I miei live pagati il doppio rispetto all’Italia Qui fare l’artista

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Vive adal 2011, e il suo arrivo fu, in realtà, casuale. “Dopo la mia laurea in Scienze biologiche, con una tesi sul rapporto tra cibo e salute vocale, sono stata selezionata per una borsa di studio. Dovevo rimanerci sei mesi, ma me ne sono perdutamente innamorata. Così ho cominciato a lavorare subito in ambito artistico. Adesso sono tre anni che sto lì, in pianta stabile”. È ormai unaa tempo pieno Enrica Panza, 35 anni, originaria di Pescara e cantante pop jazz: le sue stelle polari sono Eva Cassidy e Billie Holiday, è coinvolta in vari progetti e all’orizzonte c’è il suo primo disco solista. Allure da predestinata, o da chi comunque calpesta palcoscenici da quand’era ragazzina, la sera si esibisce nei più rinomati club musicalini, col suo quintetto fusion e di giorno insegna “Didattica di avviamento musicale applicata al canto” all’Ècole ...

