Muscle Car - Belle e brutali | le sportive a stelle e strisce FOTO GALLERY

(Di sabato 6 luglio 2019) Fedeli alla tradizione, ma sempre più moderne e cattive. In genere prodotte dai tre giganti del Nord America (FCA, Ford e GM), lecar sono delle iconiche, equipaggiate con un motore V8 e tantissimi cavalli, come i modelli raccolti nella nostra galleria di immagini. Politicamente scorrette in tempi di downsizing ed emissioni zero (con qualche eccezione) ben più potenti delle pony car da cui derivano e lontane dalla moda dei veicoli a ruote alte, rappresentano lessenza della produzione motoristica dOltreoceano, spesso celebrata anche nei film. Come Bullit, alla quale la Ford ha reso omaggio a sua volta con unomonima edizione limitata della Mustang, e i film della saga di Fast & Furious, che ha reso planetaria la fama della Dodge Charger R/T del 1970 guidata da Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel.

