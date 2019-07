MotoGP Germania 2019 | Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport | differita Tv8

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Germania : “Importante partire bene - ma le Yamaha sono vicine” : Marc Marquez si è messo subito in luce durante le prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda sessione e si è dichiarato molto ottimista al termine della sessione: “Importante partire bene ma le Yamaha sono lì”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Marc Marquez. VIDEO Marc Marquez: “IMPORTANTE partire bene” ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania : “Contento del feeling con la moto - buone prove libere” : Valentino Rossi entusiasta al termine delle prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha trovato il giusto feeling con la Yamaha e ha chiuso il primo turno al terzo posto e la seconda sessione in decima posizione, il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la soddisfazione. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Soffriamo in centrocurva - circuito difficile” : Andrea Dovizioso è reduce da un pessimo venerdì di prove libere valide per il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha concluso al nono posto e ha faticato anche sul posso gara, le sue sensazioni non sono positive in vista del prosieguo del weekend. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Andrea Dovizioso. VIDEO Andrea Dovizioso: “SOFFRIAMO IN centrocurva” ...

MotoGP - Qualifiche GP Germania 2019 : a che ora iniziano e su che canale vederle in tv e streaming : Domani, sabato 6 luglio 2019, i campioni del Motociclismo 2019 saranno in pista sul tracciato del Sachsenring per affrontare le prove libere 3 – che cominceranno dalle 9:00 con la Moto3 – e rappresenteranno il preludio per le Qualifiche che formeranno la griglia di partenza del GP di Germania. I fratelli Marquez possono essere considerati i favoriti per quanto riguarda le prime due classi, ma tanti sono i rivali agguerriti che ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono preoccupato per il finale di gara - fatichiamo con le gomme” : Danilo Petrucci non può ritenersi soddisfatto della giornata di prove libere che ha aperto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso nelle retrovie faticando proprio come il compagno di squadra Andrea Dovizioso, la Rossa di Borgo Panigale non riesce a rendere al massimo su un tracciato sinistrorso caratterizzato da curve a bassa percorrenza e il ternano, fresco di rinnovo con la scuderia italiana, ha ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Il passo è buono ma le Yamaha sono lì - sarà una gara lunga” : Marc Marquez è il Re indiscusso del Sachsenring, lo spagnolo ha vinto per ben nove volte su questo tracciato e sembra davvero imbattibile. Il centauro della Honda è il grande favorito in vista del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale che si corre durante questo fine settimana. Il Campione del Mondo ha chiuso al primo posto le prove libere 2 facendo subito capire di essere l’uomo da battere e mettendo in mostra un’ottima ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono nono - non è il massimo. Facciamo fatica a centrocurva” : Andrea Dovizioso ha concluso al nono posto la giornata di prove libere valide per il GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha faticato a ingranare al Sachsenring, non è riuscito a brillare e ha sofferto su un tracciato sinistrorso che già alla vigilia si presentava come particolarmente insidioso per la moto di Borgo Panigale. Il forlivese cercherà di rialzarsi nella giornata di domani con l’obiettivo ...

MotoGP - GP Germania 2019 : analisi prove libere. Marc Marquez inizia la fuga - Yamaha e Suzuki vicine - Ducati in affanno : Tutto come ampiamente previsto. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP si chiude con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti, e non di poco, con la nettissima sensazione che il campione del mondo in carica abbia dato il via al weekend che lo porterà alle (quasi) inevitabili decima pole position e vittoria consecutiva sul tracciato del Sachsenring. I 341 millesimi rifilati nella FP2 al suo connazionale Alex Rins, secondo classificato, ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi prove libere GP Germania 2019 : tutti i momenti salienti : Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP sono risultate intense e ricche di spunti, ma con un unico grande denominatore: Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha chiuso al comando il venerdì del Sachsenring rifilando distacchi notevoli a tutti, con i soli Alex Rins (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Maverick Vinales (Yamaha) a rimanere sotto il mezzo secondo di distacco. Giornata ...

MotoGP – Sospiro di sollievo in casa Pramac : Bagnaia tornerà in pista per le Fp3 del Gp di Germania : Bagnaia ce la fa: nulla di preoccupante per il giovane pilota del team Pramac, domani sarà regolarmente in pista per le FP3 del Gp di Germania Buone notizie per il Team Pramac: dopo lo spavento di oggi che la squadra ha vissuto con Pecco Bagnaia si può finalmente tirare un Sospiro di sollievo. Il giovane pilota italiano è stato costretto a saltare le Fp2 del Gp di Germania a causa dei fastidi accusati per la caduta delle prime libere al ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Giornata positiva - ho un ottimo feeling con la mia Yamaha” : Sorride, dopo tanta arrabbiatura, Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha Petronas, infatti, ha chiuso al terzo posto il suo venerdì del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP, confermandosi ancora una volta come una grande realtà della classe regina. Il pilota soprannominato “El Diablo” ha voluto analizzare le sue due prime sessioni di prove libere, concluse con qualche tensione di troppo. “Mi sono arrabbiato perchè ...

MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso 9° - Valentino Rossi 10° : Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha stampato un notevole 1:20.705 confermando di essere il grande favorito per la vittoria, lo spagnolo ha preceduto Alex Rins di 0.341 e Fabio Quartararo di 0.360. Attardati gli italiani: Andrea Dovizioso è nono appena davanti a Valentino Rossi che ha compiuto un passo indietro rispetto alla FP2. Di ...

MotoGP - GP Germania 2019 : domani le qualifiche (sabato 6 luglio). Programma - orari e tv : Sabato 6 luglio si disputeranno le qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica, l’ultima prima della pausa estiva. Tutti contro Marc Marquez che sembra imbattibile sul circuito tedesco visto che qui ha sempre vinto da quando corre, lo spagnolo legge alla perfezioione questa ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Francesco Bagnaia salta la FP2 - problemi al collo dopo una caduta : Francesco Bagnaia non prenderà parte alle prove libere 2 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP incominciata oggi sul circuito del Sachsenring. Il centauro italiano ha infatti risentito di alcuni problemi al collo dopo essere caduto in curva 8 durante la sessione mattutina ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Il 22enne piemontese, Campione del Mondo della Moto2 e alfiere della Ducati, è dunque costretto a ...