Moto3 | Risultato FP3 GP Germania 2019 | Ramirez svetta in FP3 | bene Antonelli e Dalla

Moto3 - risultato FP2 GP Germania 2019 : Sasaki è il migliore nel turno pomeridiano - attardati gli italiani di punta : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 si è conclusa con il sorprendente giapponese Ayumu Sasaki davanti a tutti nella Moto3 con la Honda del Team Petronas. Il pilota asiatico è riuscito a migliorare il tempo fatto segnare da Fernandez nella FP1 ed è balzato al comando nella classifica combinata delle libere con un ottimo 1’26″526 ottenuto nell’ultimo run con gomma nuova. Seconda piazza a 0.286 in ...

Moto3 - risultato FP1 GP Germania 2019 : Fernandez sorprende tutti - ancora bene Tony Arbolino : Raul Fernandez (KTM Angel Nieto Team) ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di libere del GP di Germania 2019, nono appuntamento stagionale del Motomondiale, con un ottimo giro in 1:26.591 già ampiamente sotto il record della pista in gara del circuito (quello in prova di Danny Kent nel 2015 resta distante quattro decimi). Dietro allo spagnolo si sono classificati il connazionale Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 192 millesimi ...

Moto3 - Risultato GP Olanda 2019 : Arbolino e Dalla Porta uno-due ad Assen - Antonelli chiude in ottava posizione - lontano Canet 12° : Tony Arbolino concede il bis e, dopo il trionfo del Mugello, fa sua anche la tappa di Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il centauro della Honda (VNE Snipers) si è reso protagonista di un successo all’ultimo giro, in volata, nei confronti di Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″045, costretto alla resa ancora una volta, come nella corsa toscana. In terza piazza il ceco Jakub ...

Moto3 - Risultato qualifiche GP Olanda 2019 : Niccolò Antonelli in pole! Arbolino è terzo - Dalla Porta ottavo. Tanta Italia nella top-10 : È Niccolò Antonelli a “laurearsi” nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nell’Università delle due ruote il centauro Italiano, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, ha ottenuto una pole significativa con il crono di 1’41″232 precedendo il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0″144 e l’altro azzurro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di ...

Moto3 - risultato FP3 GP Olanda 2019 : Tony Arbolino è il più rapido - Dalla Porta e Migno costretti al Q1 : Tony Arbolino continua ad impressionare e sigla il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round della stagione del Mondiale Moto3. Il lombardo classe 2000 del Team VNE Snipers, dopo aver lavorato sul passo gara con gomme usate a inizio turno, ha effettuato un ultimo run molto efficace con pneumatici freschi ed è volato in testa alla classifica combinata con un eccellente ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : Kornfeil beffa gli italiani - Arbolino e Antonelli inseguono a un decimo : Jakub Kornfeil ha strappato proprio sul finale di sessione il miglior tempo delle prove libere della Moto3 che sta correndo ad Assen il GP d’Olanda. Il ceco della KTM è stato il primo a provare il time-attack a metà sessione e a differenza dei rivali ha quindi avuto a disposizione due tentativi per simulare il tempo da qualifica, fermando il cronometro sull’1:41.782, sporcando di fatto la grande festa italiana che già pregustava di ...

Moto3 - risultato FP1 GP Olanda 2019 : Ogura davanti a tutti - Fenati batte un colpo ed è 4° : Si è appena concluso il primo atto ufficiale del weekend del Gran Premio d’Olanda 2019, con Ai Ogura che si è aggiudicato a sorpresa le prove libere 1 della Moto3 nell’ottavo round della stagione. Il nipponico del Team Honda Asia ha firmato un notevole 1’42″738 nell’ultimo run ed ha beffato di appena 60 millesimi lo spagnolo Marcos Ramirez (Team Leopard), vincitore dell’ultima gara a Barcellona, e di 0.080 il ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Ramirez strappa la vittoria a Canet - a podio un divino Celestino Vietti : Prima vittoria in carriera nel Motomondiale per Marcos Ramirez nel GP di Catalogna 2019, che vince la volatona finale della Moto3 e beffa all’ultimo giro il leader della classifica generale Aron Canet. Un gran sorriso anche per l’Italia con lo strepitoso terzo posto di Celestino Vietti, autore di una rimonta da lontanissimo costruita giro dopo giro senza commettere la minima sbavatura e coronata con un sorpasso all’ultima curva ...

Moto3 - risultato warm-up GP Catalogna 2019 : Dalla Porta è il migliore davanti a Canet ed a Binder - Arbolino è quinto : Lorenzo Dalla Porta firma il miglior tempo nel warm-up della Moto3 e si conferma uno dei candidati più credibili per la vittoria del Gran Premio di Catalogna 2019, settima tappa stagionale del Motomondiale. Il toscano del Team Leopard si è collocato in vetta alla classifica con un notevole 1’49″134 messo a segno al terzultimo giro utile del turno, precedendo di 0″3 il primo gruppo inseguitore capitanato dal leader del ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Canet comanda le FP3 ma Antonelli è vicinissimo. Dalla Porta e Arbolino accedono alla Q2 : Le terze prove libere del GP di Catalogna, ottavo appuntamento del Motomondiale 2019, promettevano grande battaglia per le temperature più fresche previste e così è stato. Aron Canet abbassa il record della pista del circuito a 1:48.433 trovando una convincente prima posizione davanti a Niccolò Antonelli che nonostante l’ottimo passo gara mostrato ieri è apparso più indietro oggi salvo poi recuperare all’ultimo tentativo con grande ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Lorenzo Dalla Porta il più veloce - Fenati 5° e Antonelli 6° - in difficoltà Canet ed Arbolino : E’ Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) ad ottenere il miglior tempo delle prove libere 2 e della classifica combinata del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Montmeló il nostro Portacolori (secondo nella classifica generale iridata) ha stampato l’ottimo crono di 1’49″213, mettendo insieme un ottimo giro e manifestando un buon feeling con la pista iberica. Alle spalle ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Alonso Lopez è il più veloce - gli italiani faticano : Lo spagnolo Alonso Lopez (Honda Estrella Galicia) inizia con il piede giusto la gara di casa (anche se in realtà è nato Madrid) e chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto3. Su un Montmelò dominato da nuvole grigie e temperature non torride attorno ai 24°, i piloti se la sono presa abbastanza comoda, andando a segnare tempi interessanti solamente negli ultimi istanti del turno dopo diverse ...