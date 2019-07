Migranti | Salvini | ‘da giudice Agrigento pericoloso precedente’

Migranti : Salvini - ‘niente sbarco da nave tedesca oppure in loro ambasciata’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Io zitto non sto, caro governo tedesco i porti italiani io non li riapro, men che meno se me lo chiedete voi. C’è una nave tedesca, fatevene carico oppure li mettiamo tutti su un autobus e li portiamo fuori dall’ambasciata tedesca”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Basta, e questo -aggiunge- vale per gli olandesi, per i francesi, ...

Migranti : Salvini - ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ho a che fare con i Casamonica, con la ‘ndrangheta, la mafia e la camorra e mi spavento per la minaccia di denuncia di qualche viziata tedesca che ha come passatempo quello di infrangere le leggi del nostro Paese?” Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ sembra ...

Migranti : Salvini - ‘su Mediterranea in passato anche figlio Tria’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La nave Mediterranea è quella che aveva a bordo il signor Casarini, dei centri sociali del Nord-Est, se non ricordo male c’era anche il figlio del ministro dell’Economia. Poi, per carità, ognuno passa il tempo dove meglio crede e con le compagnie che più gradisce”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘su ...

**Migranti : Salvini - ‘navi militari o difendono confini o scortano fuorilegge’** : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La mia competenza non è in mare, posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato, però non dipendono da me le Forze Armate in mare. Però chiederò ai vertici delle Forze Armate: o le navi militari italiane servono in mare a far rispettare le leggi e i confini o se servono da scorta per la navi fuorilegge, domandiamoci sull’utilità e sull’utilizzo di questo navi. Lo dico con ...

Migranti : Salvini - ‘in corso attacco contro governo italiano e ministro’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro ed evidente che è in corso un attacco contro il governo italiano, in particolare contro un ministro che ha dimostrato di avere le palle e di avere il consenso del popolo italiano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “In Europa sono terrorizzati – aggiunge – e le proveranno tutte pur di fermarci e di ...

Migranti : Salvini - ‘non operazioni soccorsi ma invasione finanziata da Soros’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Non sono operazioni di soccorso, queste sono operazioni pianificate di invasione del Continente europeo sponsorizzate da miliardari non da filantropi, da speculatori miliardari alla Soros, che vogliono cancellare popoli, radici, culture e tradizioni e vogliono nuovi schiavi”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.“Noi -aggiunge- ci stiamo ...

Migranti : Salvini - ‘da giudice Agrigento pericoloso precedente’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ un pessimo precedente quello, ahimè, legittimato dall’ordinanza di quel giudice di Agrigento: aver liberato il capitano di una nave privata olandese, di una Ong tedesca, che non solo ha ignorato i divieti, non solo ha ignorato gli stop dei militari ma addirittura ha rischiato di uccidere cinque militari a bordo di una nave militare italiana”. Così il ministro dell’Interno, ...

Migranti : Salvini - ‘lasciato solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...