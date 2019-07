Migranti | Mediterranea | ‘proposto diverse soluzioni | ci hanno risposto solo No’

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “In queste ore di attesa snervante non abbiamo sentito che ‘no’ dalle autorità italiane ed europee. Abbiamo chiesto: possono i naufraghi raggiungere Malta con motovedette del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera? No. Possono i naufraghi raggiungere Malta su assetti maltesi? No. Possiamo essere riforniti di acqua dolce, cibo e gasolio per arrivare a Malta? No. Possiamo trasbordare in acque internazionali? No. Siamo a un’ora di navigazione da Lampedusa, abbiamo proposto variericevendo sempre la stessa risposta: No”. Così su FacebookSaving Humans che con la sua barca a vela Alex si trova a largo dell’isola di Lampedusa con 41a bordo. L'articolo, ‘proposto, ciNo’ sembra essere il primo ...

