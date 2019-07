Migranti | Mediterranea arrivata a porto Lampedusa

Migranti : Mediterranea verso Lampedusa 'scortata' da Gdf e Guardia costiera : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Nave Alex di Mediterranea Saving Humans, ormai in acque italiane, sta facendo rotta verso Lampedusa 'scortata' da un gommone della Guardia costiera e una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo dell'imbarcazione dell'Ong ci sono 41 Migranti salvati giovedì in a

Migranti : Casarini (Mediterranea) - ‘Nave Alex fra un’ora a Lampedusa - bisogna entrare’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un’ora saranno lì”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l’Ong ha dichiarato “lo stato di necessità” e indicato Lampedusa come “l’unico porto sicuro di sbarco”. A bordo di Nave Alex ci sono 41 Migranti più ...

Migranti : Mediterranea - ‘proposto diverse soluzioni - ci hanno risposto solo No’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “In queste ore di attesa snervante non abbiamo sentito che ‘no’ dalle autorità italiane ed europee. Abbiamo chiesto: possono i naufraghi raggiungere Malta con motovedette del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera? No. Possono i naufraghi raggiungere Malta su assetti maltesi? No. Possiamo essere riforniti di acqua dolce, cibo e gasolio per arrivare a Malta? No. Possiamo ...

Migranti : Mediterranea - ‘proposto diverse soluzioni - ci hanno risposto solo No’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “In queste ore di attesa snervante non abbiamo sentito che ‘no’ dalle autorità italiane ed europee. Abbiamo chiesto: possono i naufraghi raggiungere Malta con motovedette del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera? No. Possono i naufraghi raggiungere Malta su assetti maltesi? No. Possiamo essere riforniti di acqua dolce, cibo e gasolio per arrivare a Malta? No. ...

Fermo a Lampedusa il veliero con 46 Migranti. Mediterranea pronta a forzare il blocco : Notte di tensione a bordo della barca Alex, dove sono stipati i migranti salvati su un gommone giovedì scorso, appena fuori dalle acque territoriali. Il porto chiuso da un'ordinanza ad hoc. Era pronta a scattare la 'trappola' del Viminale per sequestrare l'imbarcazione a Malta

Lo strappo di Mediterranea : si rifiuta di portare i Migranti a Malta : Sergio Rame Italia e Malta raggiungono l'accordo. Ma l'ong "Mediterranea Saving Humans" si rifiuta di andare alla Valletta. L'ira del Viminale: "Vogliono solo l'impunità" Nel Mar Mediterraneo ci sono due navi che ancora vagano senza destinazione. A bordo trasportano almeno un centinaio di migranti irregolari. Da una parte c'è la "Alex" dell'ong italiana "Mediterranea Saving Humans" che, pur avendo ricevuto il via libera del governo ...

Mediterranea - sbarco dei Migranti : stallo Italia-Malta. Il Viminale : “Ong provoca - vuole restare in acque internazionali” : L’accordo, lo sbarco delle persone più vulnerabili, lo stallo. La barca a vela Alex della ong Mediterranea Saving Humans, che giovedì ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a largo della Libia, è al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, da ore. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco con la contropartita di 55 migranti già ...

Mediterranea - 13 Migranti a LampedusaViminale : "La ong rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Mediterranea - 13 Migranti a Lampedusa Difesa pronta a trasferire gli altri a MaltaIl Viminale : vadano da soli a La Valletta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collaborazione a patto che portiate i Migranti a Malta" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco