Migranti | Magi | ‘Salvini non può vietare sbarco’

(Di sabato 6 luglio 2019) Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Le autorità italiane consentano subito sbarco a naufraghi salvati dalla Alex di Mediterranea. Salvini non ha alcun potere dilo sbarco in caso di imbarcazioni che hanno effettuato un salvataggio in mare”. Lo afferma Riccardo, deputato Radicale di +Europa. “Il caso Sea Watch -aggiunge- ha dimostrato inoltre l’illegittimità dei divieti di ingresso nelle acque territoriali previsti nel dl sicurezza bis in questi casi. Provvedimenti che nei fatti non possono avere effetti, se non quelli di provocare un corto circuito tra livello amministrativo e penale ed esasperare le tensioni politico istituzionali. E a nulla varranno gli emendamenti annunciati oggi da Salvini per innalzare le sanzioni e rendere più facili i sequestri delle imbarcazioni. Le sanzioni sarebbero comunque annullate dalle scriminanti già applicate ...

